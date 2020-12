Nye SIF-tränarens reaktion på svenska cupen-lottningen: "En jäkla bra utmaning"

Herrarnas gruppspel kommer att spelas 20-21 februari, 27-28 februari och 6-7 mars 2021. Därefter går gruppsegrarna vidare till kvartsfinal som kommer att spela 13-14 mars och semifinal 20-21 mars. När finalen sedan väntas spelas är ännu inte fastställt.

Under måndagen blev det klart att Sandvikens IF kommer att spela mot IFK Norrköping, IFK Göteborg och GIF Sundsvall. I C More-studion beskrevs lottningen som "dödens grupp".

När Sandvikens IF:s nye tränare Martin Falk presenterades i fredags berättade han att hans drömmotstånd hade varit AIK. Och det var så nära att SIF lottades mot dem. Men han sörjer inte lottningen för det – så här reagerar han på gruppen:

– Bra ändå, det är en jätteintressant grupp med högkvalitativa lag och en jäkla bra utmaning som kommer att fylla vår försäsong med tuffa matcher och det blir spännande att få mäta oss med dem.

Det blir också Falks första riktiga framträdande som ny huvudtränare för Sandvikens IF, något som blir speciellt för honom.

– Ja, men jag ser jättemycket fram emot att få köra igång. Det kommer väldigt tätt inpå att vi börjat träna igen, det är bara två månader bort. Det blir kul att prova vingarna där och prova nytt spelsätt och se hur långt vi kommer i den processen och att spela bra matcher. Vi kommer att befinna oss i en period där vi gör mycket annorlunda och nytt så det blir spännande bara att se vad vi kan utveckla och göra nytt och såklart att tävla så tidigt.

Vilka förväntningar kan man ha på er i svenska cupen med tanke på hur mycket nytt ni kommer att gå igenom?

– Alltså, för SIF måste alltid svenska cupen vara jätteviktigt. Det är tävlingsmatcher precis som seriespelet. Så vi vill göra så bra prestationer som möjligt. Det är en superviktig cup för oss och så viktig som bra försäsongsmatcher i stället för bara träningsmatcher, det ger en annan krydda.

Det var i fredags han presenterades som tränare.

Men hur har mottagandet varit?

– Det har varit jättepositivt, allt från supportrar till gamla vänner och kollegor har hört av sig och jag har haft bra samtal med spelarna. Jag har fått träffa större delen av gruppen och presenterat planerna för framtiden, det känns bara positivt.

Du är 25 år gammal och tar över ett division 1-lag från rutinerade Pelle Olsson. Finns det någon rädsla i dig att inte mötas med respekt?

– Nja, det är mångas fördomar som kan vara så, men jag har inte känt av något, jag tänker inte så. Jag vet vad jag kan och vad jag lärt mig. Jag känner mig väl förberedd, jag själv känner det inte och jag har inte stött på det hittills. Men oavsett vilket jobb en ung människa får kan det komma fördomar.

Hur hade du reagerat om ni lottats mot just Pelle Olssons Halmstad?

– Det hade varit kul, jag fick en väldigt bra relation med Pelle under den korta tiden, det har hjälpt mig mycket. Det hade varit superkul att möta dem. Men AIK hade varit ännu roligare. Nu blir Norrköping största utmaningen, det är de som varit bäst, men all respekt för de andra agen, vi kommer att möta tre bra lag.

Övriga grupper:

Grupp 1

Malmö FF

Halmstads BK

Västerås SK

GAIS

Grupp 2

IF Elfsborg

Falkenbergs FF

Utsikten

Degerfors IF

Grupp 3

BK Häcken

Helsingborgs IF

IK Gauthiod

Dalkurd FF

Grupp 4

Djurgårdens IF

Kalmar FF

IK Brage

Vinnaren mellan Newroz FC & Umeå FC

Grupp 5

Mjällby AIF

Östersunds FK

Akropolis IF

Landskrona Bois

Grupp 6

IFK Norrköping

IFK Göteborg

GIF Sundsvall

Sandvikens IF

Grupp 7

Örebro SK

IK Sirius

IF Lödde

Trelleborgs FF

Grupp 8

Hammarby IF

AIK

Oskarshamn AIK

AFC Eskilstuna