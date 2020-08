Nye SIF-tränarens sköna debut – seger direkt: ”Fantastiska människor och fotbollsspelare”

Tränarbytet gav effekt – Sandvikens IF vann viktiga bottenmötet med Lidköping.

– Det enda jag gjort är att försöka få in bra energi i laget, säger nye huvudtränaren Per Nordström efter 2–0-vinsten på bortaplan, som gör att SIF-damerna lämnar nedflyttningsplats i elitettan.