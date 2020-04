Nyskriven novellsamling om Gävle: "Alla stirrar på mig" – om vägen till att bli sitt rätta jag

Läs intervjun med författaren Max Hebert här: AB kulturs Max Hebert släpper novellsamling med sanna svarta berättelser från Gävle

Det måste vara nåt fel på mig.

Allt är skit.

Jämt terror i mig. Alla stirrar på mig.

Avslappningsövning. Sitt bekvämt. Låt händerna vila i knät. Gör dig medveten om alla delar av din kropp. Börja med fötterna, därefter benen och låt ditt fokus röra sig uppåt genom kroppen. Tänk inte på någonting annat. Fokusera helt på hur dina kroppsdelar känner sig.

Högg mig med nålar i armen idag. Lugn i kroppen.

BUP Gävle

Inbokat samtal med psykolog Hans-Åke Olofsson, för bedömning och rådgivning.

Tisdag 27:e september kl. 8.30

Det är inget fel på mig. Jag är helt enkelt bara en värdelös person.

Från: angelica.persson@gavle.skola.se

Ämne: Frånvaro

Hej Cecilia och Michael,

Vi skulle behöva ha ett möte angående Henriks frånvaro i skolan. För att uppnå godkända betyg är det nödvändigt att han ökar sin närvaroprocent. Förra veckan var han enbart här på torsdagen, och det har ju varit bekymmer under flera månader nu.

Jag föreslår att vi tre träffas måndag 30/11 kl 16 i klassrummet för att diskutera lösningar.

Vänliga hälsningar

Angelica

Klasslärare, Stigslunds skola

Mår illa.

Ont i huvudet.

Vill inte gå ut.

Osäker. Vet inte vad jag ska göra med händerna.

Kan inte vara bland folk.

Skar mig med en kniv. Kände mig neutral. Inga känslor. Ska skära mig igen.

2:a maj

Jag satt i skogen i flera timmar idag. Bilarna och cyklisterna åkte förbi strax bredvid, men ingen såg mig. Solvarm mossa. En hackspett som trummade. Massor av myror.

3:e maj

Ljög för psykologen i morse. Han luktar gammalt rakvatten. Han säger att han förstår. Verkar inte ha lärt sig nåt sen 1950.

5:e maj

Jag blir riktigt irriterad på mig själv. Varför gömmer jag mig alltid på toaletten? Sitter bara där inne. Det är ingen annan som gör det. Alla andra i skolan kan prata med varandra utan att bli helt konstiga. Är jag stressad? Avslappningsövningarna hjälper inte alls.

Panikångest?

Social fobi?

OCD?

Migrän?

Depression?

Hjärntumör?

Fattar inte.

Skoltoalett luktar snus och rengöringsmedel. Gick i alla fall på matten och SO:n idag. På lunchrasten tänkte jag på känslorna. Då gick jag hem.

Läst mycket på internet.

27:e maj

Pappa tar datorn från mig för att jag inte vill gå till skolan. Då lägger jag mig och läser. Han tar boken också. ”Fokusera Henrik.” säger han. Han säger att jag inte försöker tillräckligt mycket. ”Fokusera Henrik.”. Bättre hos mamma.

21:a juni

Pappa hade ringt till psykologen och varit otrevlig. Psykologen trodde omedelbart att mitt största problem är pappa.

Läst mycket på internet.

Vägrar gå mer till psykologen.

Vill gömma mig själv. Struntar i vad som händer med mig.

Recept för utskrivning av medicin

Mot nedstämdhet

Cipramil, 10 mg

Dosering 1 tablett/dagligen

Recept för utskrivning av medicin

Mot nedstämdhet och ångest

Seroxat, 20 mg

Dosering 1 tablett/dagligen

www.reddit.com/r/gender

If someone could help me find out what I am it would be appreciated greatly

Inlagd för 16 timmar sen av Madeupname12

14 kommentarer dela spara göm anmäl

…I've learned through trial and error. I's just what feels right…

Recept för utskrivning av medicin

Mot nedstämdhet och ångest

Zoloft, 100 mg

Dosering 1 tablett/dagligen

www.reddit.com/r/trans

How do you know your gender?

Inlagd för 4 timmar sen av MrWrong

14 kommentarer dela spara göm anmäl

…how do you know whether you are right handed or left handed?

I min kropp: Som om du just gjort slut med en pojkvän eller flickvän – och du ändå måste

vara i samma rum som den personen.

Så känns det i mig när jag är bland folk.

Känner mig förstådd och inte förstådd, samtidigt.

Allmänpsykiatriska mottagningen, Gävle

Inbokat samtal med psykolog Jennie Axelsson, samtalskontakt

Måndag 23:e april kl 14.15

Min hjärna accepterar inte vem jag är.

Kroppen känns helt osäker.

Det är som att det finns en lättnad, långt bak i huvudet.

Psykologen är… bra.

Deprimerad, deprimerad.

Mamma säger: ”Det får ta sin tid att må bättre.”

www.reddit.com/r/trans

I think I’m trans

Inlagd för 7 timmar sen av Purple999

4 kommentarer dela spara göm anmäl

…for a while now I’ve been questioning if I was trans or not, and I finally think I am…

Jag tänker inte längre att jag slösar på alla andras liv genom att jag existerar.

En gång när jag var sex år gammal sa pappa att alla transpersoner borde skjutas.

https://www.1177.se/Gavleborg/liv--halsa/konsidentitet-och-sexuell-laggning/konsdysfori/

Könsdysfori

Könsdysfori är när du känner att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet och

att det innebär ett lidande för dig.

Du som har könsdysfori kan få behandling för att må bättre. Det kallas för könsbekräftande

behandling. Syftet med behandlingen är att anpassa kroppen så långt som det är möjligt till

din könsidentitet.

Jag kommer inte ihåg hur det känns att vara glad.

Skickar mailet i morgon.

Jag måste.

Jag måste.

Fokusera Henrik.

Haha.

Jag måste.

Från: henrikfromnorrland@gmail.com

Ämne: Behöver berätta en sak

Hej allihop,

Jag har något viktigt att berätta för er. Jag vet att det är en stor sak att skriva i ett mail, men jag kan inte säga det på telefon eller om vi träffas.

Jag är trans.

Jag upplever mig vara född i en kropp som inte stämmer överens med vem jag är. Jag har funderat på detta i många månader, och jag har läst mycket om det. För mig känns det bra att ha kommit fram till det här.

Jag har ju haft kontakter med psykiatrin. Och jag har blivit utredd för att inleda en behandling för att rätta till min kropp. Jag kommer att inleda den behandlingen om ungefär sex månader.

I grund och botten är jag ändå samma person. Och våra relationer hoppas jag kan fortsätta precis som vanligt.

Vänliga hälsningar

Henrik

Fått svar från alla. Ingen stor grej för de flesta.

Jag heter Henrik. Det är okej att folk kallar mig det. Det är ju jag. Men jag kommer definitivt

att byta namn sen.

Det går att få hjälp.

Kanske blir det lättare i morgon. Eller dagen efter det.

Som ett stenblock i huvudet: Inget kan bli annorlunda. För det har varit likadant i tio år.

Är ändå hoppfull.

Jag har ingen aning om hur det kommer att bli.

Vill inte tänka på känslorna. Vill inte tänka på mig själv. Tittar på komedier istället.

Fortsätter att bli förvånad över hur tålmodiga mamma och syrran är mot mig.

Har inte träffat pappa på ett och ett halvt år.

Jag tror att jag förstår andra människor bättre. Nästan alla gör så gott de kan.

Varför kan jag inte bara fixa allt i mitt liv?!?

Jag är en kvinna.

När som helst kan det börja.

Allmänpsykiatriska mottagningen, Gävle sjukhus

Du har tidigare meddelats att din könsbekräftande behandling skulle inledas uppskattningsvis sex månader efter att din utredning färdigställdes.

På grund av hög arbetsbelastning måste vi nu meddela att väntetiden är ca. 20 månader.

Du kommer att få en kallelse ungefär en månad innan behandlingen inleds.

Klarar inte av att gå ut alls. Orkar ingenting. Blev så arg på mamma, skrek - känner inte igen

mig själv.

Orkar inte gå till kursen på folkhögskolan.

Nästan alltid hemma. Såg hela GoT igen. Spelar mycket. Går ut i skogen ibland.

Hemma.

Hemma.

Väntar. Väntar. Väntar. Väntar. Väntar. Väntar. Väntar.

Max Hebert

har vallat jakar i Kirgizistan, gillar berg-och-dalbanor och har skrivit teaterpjäser för Stockholms Stadsteater och Sveriges Radio. Medarbetar regelbundet på AB kultur.