Doris altan på Stenvägen i Ockelbo har sjunkit flera tum: "Inte värt den extra kostnaden på månadshyran"

Altanen till Doris hyrestvåa byggdes för cirka fyra år sedan. För de boende innebär de nya altanerna att de får en extra kostnad på hyran med 174 kronor per månad.

– Jag tycker inte det är värt det om man ska behöva rensa ogräs inne på altanen, säger hon.

Altanen har sjunkit ihop på mitten och är lite sned. Men det hon tycker är värst är att den ligger för djupt ned i marken.

Dropplåten som ska skydda altanens bärande yttre konstruktion ligger ner i jorden och den stående ytterpanelen går även den ner i marken.

– När det regnar rinner vattnet från stupröret bakåt in under altanen.

Hon menar att altanen kommer bli förstörd om Ockelbogårdar inte gör något åt problemet.

En granne, som inte vill vara med i tidningen med namn, säger att det inte genomförts något underhåll på de cirka fyra år gamla altanerna.

– Det tryckinpregnerade virket har inte oljats in en enda gång, säger grannen.

Ockelbogårdars vd Pamela Warren berättar att många boende på Stenvägen byggt egna altaner genom åren.

Det är inte tillåtet enligt plan- och bygglagen. Bostadsföretaget har tagit bort de med tak försedda altanerna vartefter dessa hyresgäster flyttat ut. Man har sedan erbjudit den nya hyresgästen att få en altan mot en hyreshöjning. Om hyresgästen accepterat det har bolaget därefter byggt nya efter att de fått bygglov.

– Området såg väldigt brokigt ut på grund av det. Vi strävar efter att få Stenvägen enhetligt, säger hon.

De altaner som är byggda av de boende själva har Ockelbogårdar inget underhållsansvar för men väl för de bostadsföretaget uppfört.

Enligt henne har de aktuella altanerna på Stenvägen, även Doris Anderssons, målats och oljats in under 2018. Målerientreprenören hade då inte lämnat in någon felanmälan om att altanen behövde ses över. Därför har bostadsföretaget inte haft vetskap om förhållandet med Doris Anderssons altan.

Är det problem med altanen anser Pamela Warren att det förmodligen går in under byggarantin.

Hon säger att Ockelbogårdar ska åka till området och besikta Doris Anderssons altan för att kontrollera skicket.