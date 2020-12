Ockelbokvinna satte man i kontakt med små barn och hjälpte till vid sexuella övergrepp – nu döms hon

Som tidningen tidigare berättat åtalades en kvinna från Ockelbo för flera sexbrott mot barn i oktober i år.

Det hela uppdagades när den amerikanska organisationen National Center for Missing and Exploited Children 2019 fångade upp att en man, hemmahörande i Jämtlands län, skickat en barnpornografisk bild till kvinnan via Facebook.

Genom bilden kunde man koppla henne till mannen – och en lång rad av sexbrott och övergrepp mot barn, som samtidigt avslöjades.

Nu har alltså domen kommit mot både kvinnan och mannen.

Det är mannen som står i centrum av händelserna, beskriver Håkan Andersson vid åklagarkammaren i Östersund det som. Men kvinnan från Ockelbo har på flera sätt spelat en betydande roll och hjälpt mannen utföra flera brott.

Hon har framför allt hjälpt genom att "förse" honom med barn. Och, som enligt det tidigare åtalet, har hon vid ett tillfälle hjälpt mannen förgripa sig på en liten flicka.

Kvinnan och mannen ska då med bil ha kört ut till ett skogsparti där den lilla flickan uppmanades att lägga sig naken på en motorhuv. Mannen har bland annat ha tagit på flickans underliv under tiden som Ockelbokvinnan försöker hålla flickan lugn och tröstar henne.

– Här menar kvinnan själv att hon var viljelös. Men jag hävdar att hon i förhållande till barnet, som hon är närstående till och har i uppgift att beskydda, inte var det, säger Håkan Andersson.

Då mannen fotade hela händelsen och Ockelbokvinnan – samt mannens hand – syns i bild användes det i bevisningen mot dem. Kvinnan erkänner samtidigt brottet och döms därför för medhjälp till grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Kvinnan döms även för barnpornografibrott, med anledning av den bild som hon mottagit av mannen. Vilket mannen även döms för.

Enligt Håkan Andersson ville han också att kvinnan skulle dömas för sexuell posering av barn, en punkt som åklagaren tidigt tryckte hårt på i åtalet.

Men trots att polisen – bland de nära 4 000 bilder och filmer med övergreppsmaterial, som hittades på mannens dator – också hittade flera bilder på barn med kopplingar till kvinnan, som poserar sexuellt, går det enligt tingsrätten inte att fastslå vem som faktiskt tagit bilderna.

– Det har framgått att hon arrangerat händelser tidigare, som övergreppet. Jag ansåg att det fanns samverkande bevisning här. Men domaren fann bevisningen ej tillräcklig, säger Håkan Andersson.

Kvinnan frikänns från det brottet.

Men Håkan Andersson är inte helt nöjd med beslutet.

– Jag brukar inte rikta kritik mot rätten men jag anser att det finns anledning till varför vi inte känt till de här händelserna tidigare. Jag påstår att båda gärningspersonerna aktivt dolt vad som hänt under dessa år.

Både övergreppet och fotograferingen ska ha skett omkring 2009.

Inte heller den nu även dömde mannen kan knytas till bilderna. Enligt åklagaren har kvinnan sagt att hon levde med flera olika män under denna period och enligt tingsrätten går det därför inte att utesluta en eller flera andra gärningsmän.

Kvinnan döms för totalt två brott. Som påföljd döms hon till skyddstillsyn och en särskild behandlingsplan. Hon ska även gå i samtal med psykolog med specialkompetens kring avvikande sexualitet.

– Hon kommer genomgå ett omfattande behandlingsprogram. Där brukar det vara ett års behandlingstid som sen följs upp av ett eller två år med tillsyn, säger Håkan Andersson.

Mannen, å andra sidan, han döms för flera sexbrott mot barn.

Förutom den bild som han skickade till kvinnan döms han för grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott.

Håkan Andersson beskriver mängden och genomgången av materialet som hittades hos mannen som bland det värsta han varit med om.

– Jag behövde ta stödsamtal efter det. Men jobbet måste göras. Vi måste få bort det här materialet även om det känns tröstlöst när man sitter där.

Mannen döms även för grovt olovlig körning, en rad narkotikabrott samt även olaga hot, då han nyligen ska ha hotat sin egen son med yxa.

Mannen nekar till alla anklagelser om sexbrott mot barn. Hans förklaring är att han inte minns denna tid så bra, då det var en period han mådde mycket dåligt främst på grund av tungt drogmissbruk.

Han frias dock för stämpling av våldtäkt mot barn för när han 2019 åter sökte kontakt med kvinnans barn. Detta eftersom brottet aldrig fullföljdes.

Mannen och kvinnan ska gemensamt betala 50 000 kronor i skadestånd till ett av offren. Mannen ska även betala 20 000 kronor till ett annat offer.

Mannen döms till fängelse i två år.