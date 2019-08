Ockelbomaffian härjade i Åre – tvåa, fyra och sexa i KIA Fjällmaraton: ”Fick lite kramp när jag sprang om”

De tre Ockelbokillarna Joacim Lantz, brorsan Johan Lantz samt Elov Olsson tävlar under epitetet Ockelbomaffian. Under lördagen tog de sig än en gång an utmaningen att springa 43 kilometer över tre fjäll, med en höjdskillnad på totalt 2.100 höjdmeter.

Och med placeringarna tvåa, fyra, sexa – i nämnd ordning – hade de all anledning att fira med skumpa efter målgång.

Joacim sprang i mål på 3.33,04 och blev silverman, 1,24 ifrån segraren André Jonsson från Storlien.

– Jag är nöjd. Jag har sprungit det här några gånger och det har aldrig gått riktigt bra, säger Joacim Lantz, men reviderar svaret en aning när han kommer på att han visst blev trea för några år sedan.

Han inledde lugnt och var ett tag på femte, sjätte plats med drygt fem minuter upp till täten – men fick upp farten på slutet. Framför allt var det uppför han tjänade tid.

– När det är tekniskt utför har jag lite problem, förklarar 27-åringen.

Sista kilometern kom han ikapp norrmannen Jo Forseth Indgaard, som vann touren totalt, och säkrade andraplatsen med en halvminut tillgodo.

– Jag fick lite kramp när jag sprang om, så jag var lite orolig, konstaterar Joacim Lantz, som nog hade kunnat slåss om segern om loppet hade varit lite längre.

– Ja, kanske. Jag lyckades hålla bra fart på slutet. Sista utförslöpningen var lite snabbare vilket passade mig bättre. Där plockade jag mycket.

Brorsan Johan ledde loppet inledningsvis men tappade till en fjärdeplats med tiden 3.36,28. Han var aldrig riktigt nära att hota Indgaard och hade nästan tre minuter upp till bronset.

För Elov Olsson, den ende i trion som deltog i hela touren – sex krävande lopp på åtta dagar – slutade Fjällmaraton med en fin sjätteplats, vilket räckte till en tredjeplats totalt.

– Jag var ganska sliten sedan 100 kilometersloppet (läs mer här om när han vann SM-guldet i Ljungskile) och hade ganska ömma, sköra muskler sedan första loppet i princip. Jag har inte haft lungorna för att pressa på heller, säger Elov Olsson – som dock hade en annan känsla i sista loppet.

– Ja, nu hade jag krafter från start och i princip hela vägen in i mål. Det här var mitt bästa lopp och jag persade med nästan åtta minuter, säger Elov.

Nästa utmaning för Ockelbomaffian blir Ultravasan – jepp, nio mils löpning – om två veckor.

Resultatlistan från KIA Fjällmaraton 2019

Herrar:

1) André Jonsson, Peak Performance, 3.31,40

2) Joacim Lantz, Ockelbo, 3.33,04

3) Jo Forseth Indgaard, Norge, 3.33,40

4) Johan Lantz, Ockelbo, 3.36,28

5) Mårten Boström, Finland, 3.36,58

6) Elov Olsson, Ockelbo, 3.37,16

Totalt i Tour de Fjällmaraton

(sex lopp med förutom avslutningen Fjällmaraton bland annat ett 27-kilometerslopp och ett vertikallopp, dvs 5 km långt med 1 km höjdmeter)

1) Jo Forseth Indgaard, Norge, 7.34,26

2) Linus Wirén, Hälle IF, 7.47,17

3) Elov Olsson, Ockelbo, 7.52,14