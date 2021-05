"Ojdå, jag stampar takten" – omöjligt att inte ryckas med på Gävlesymfonikernas avslutning

Det kändes lite konstigt när jag märkte att jag satt och stampade takten framför datorn. Och det ganska hårt också. Men så var det också svårt att inte ryckas med när Mårten Landström på torsdagen framförde Benjamin Brittens pianokonsert tillsammans med Gävlesymfonikerna. Här fanns partier som bara virvlade fram, sedan lite nostalgi i valstakt följt av stilla eftertänksamhet och som avslutning en taktfast bankande marsch.

Det var vårens sista konsert, streamad utan publik liksom de övriga. I pausen pratade också några av musikerna om hur konstigt det är att spela utan publik, hur man måste ställa om till något helt annat.

Som åhörare är det också så annorlunda mot när man är i konsertsalen. Där är man helt inne i musiken, inget som distraherar alltför mycket. Här märkte jag plötsligt att fågelsång kom in genom det öppna fönstret. Det krävs så mycket mer för att man ska stanna kvar i musiken. Det ”mycket mer” levererade verkligen Mårten Landström, dirigenten Gérard Korsten och orkestern när man bjöd på musik av Schumann och Britten.

Benjamin Britten är kanske mest känd för sina operor och körverk och sin ”Young Person’s Guide to the Orchestra”. Men där finns ju så mycket mer. Pianokonserten är ett ungdomsverk, han var 25 då han skrev det, och framförs väl inte lika ofta som hans fina cellokonsert. Det var därför både roligt och lite djärvt att plocka in den i programmet för den kräver mycket av solisten och den smeker inte heller publiken medhårs direkt.

Mårten Landström hade inte framfört verket tidigare och valde att för säkerhets skull ha noterna framför sig. Någon osäkerhet märktes dock aldrig och inga ”hack” i musiken.

Rytmen är hela tiden framträdande och en lekfullhet som ibland känns som minnen av barndomens tivolibesök.

Det händer så mycket i den här musiken att det liksom inte går att sammanfatta. Här fanns fina partier då blåsarna kommer in en efter en ganska stilla bara för att följas upp av intensiva kraftfulla passager på pianot. Rytmen är hela tiden framträdande och en lekfullhet som ibland känns som minnen av barndomens tivolibesök. Lite vemodigt ibland också, kanske.

Den lugna tredje satsen bryter av med stilla pianospel innan orkestern kommer in med ett tungt tema, ödesmättat, lite majestätiskt. Så mjuka stråkar som bryts av en kaskad av snabba, starka toner på pianot. Hela tiden dessa växlingar.

Avslutningen i marschtakt med fin puls som förflyttar sig ner till fötterna, ibland triumfartad, ibland full av skratt fram till några tunga ”riff” som avslutar.

Ändå är det här musik mer att följa för stunden och imponeras av än att direkt beröras. Mer för hjärnan än för hjärtat kan man säga.

Ett starkt framförande där man bara kan applådera Mårten Landström och orkestern. Ändå är det här musik mer att följa för stunden och imponeras av än att direkt beröras. Mer för hjärnan än för hjärtat kan man säga.

Robert Schumanns fjärde symfoni fick inleda. Den har ju spelats många gånger tidigare här men det här var nog det mest övertygande framförande jag hört. Gérard Korsten såg till att hålla tempot uppe och det var nog det som gjorde susen. Schumanns symfonier kan vara lite småsega men det såg vi inte skymten av här. Här fanns en rejäl dynamik direkt som skapade spänning, ett flöde framåt som aldrig stannade upp, en spänst och kraft. Symfonin kan vara 33-34 minuter eller längre i många framföranden. Här klockade Korsten in på under 30 utan att det kändes forcerat. Så kändes också musiken pigg och fräsch. Bravo.

Konserten streamades kl 13 med repris kl 19.

Lars Westin

är från Orsa. Journalist, gillar Grateful Dead och Bruckner. Och att klippa gräsmattan.

Konsert

Schumann – Symfoni nr 4

Britten – Pianokonsert

Solist: Mårten Landström, piano

Dirigent: Gérard Korsten

Gävle Symfoniorkester

Gävle Konserthus 20/5 2021