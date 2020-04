Ola Liljedahl: Brynäs nya tränare var mitt nyfödda barns partytrick: "Back"

Peter Andersson blir tränare i Brynäs.

När jag läser meningen förflyttas jag till 1992. New York. Vi bodde där på den tiden med liten bebis. Som alla lite barnsliga förstagångsföräldrar kämpade vi hårt för att, bland annat, lära vårt barn att prata

Eller dressera kanske är ett bättre ord.

Sonens första ord var ’bilar’. I plural alltså. Inte bil. Det säger en del om trafiksituationen på Third Avenue som vi bodde på. Det var val i USA det året och demokraten Bill Clinton rusade mot presidentposten och eftersom jag var korrespondent för Expressen på den tiden blev det mycket prat och artiklar om Clinton.

Hm.

Sonen kunde ju säga ’bilar’. Så tänk vad kul om man skulle lära honom att säga ’Bill’ också.

Dressera honom, alltså.

Sagt och gjort. När man frågade den snart ettårige sonen ”vad är det nu han heter igen den där Clinton” svarade han snart automatiskt ”Bill”.

Det var rena partytricket.

Stor succé.

Aftonbladets korrespondent Josefsson skrattade så han grät. Italienska Gazzetta dello Sports korrespondent Massimo sa på sin italienengelska one more time, one more time…

Men alla partytrick måste utvecklas.

En dag ringde tidningen iDags korrespondent Eriksson. Han undrade om vi ville promenera i Central Park med honom och en ny spelare i New York Rangers som han kände hemifrån Karlstad.

Peter Andersson.

Back.

Klart att vi ville. Den där stackars Andersson kunde ju inte rå för att han spelat en massa år i Färjestad. Vi promenerade. Käkade glass. Partytricket användes.

Succé igen. Vi bestämde oss för att käka på fashionabla The Russian Tea Room som i sin reklam berättar att hit kommer skådespelare, författare, politiker och vd:ar.

Och unga journalister som vill leka världsvana.

Av någon anledning tänkte vi att det ju också måste vara en perfekt plats för en lika ung, lätt vilsen och småblyg hockeyspelare från Karlstad med halvknackig engelska.

Peter Andersson.

Back.

Antingen Expressens eller tidningen iDags representationskort betalade kalaset.

Vi tog verkligen alla chanser att leka världsvana. Klart att vi måste bjuda den nye svensken i Rangers.

Peter Andersson.

Back.

Ja, ni hör ju själva hur bra det låter. Peter Andersson. Back. Där någonstans mellan varmrätten och desserten i The Russian Tea Room föddes idén på hur partytricket skulle utvecklas. Det gick på tio minuter. Sedan var ettåringen dresserad.

”Vad är Peter Andersson?”

”Back.”

Ola Liljedahl