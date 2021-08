Ola Liljedahl: Jag blir fortfarande svettig av minnet

Jag hör unga människor omkring mig som flyttar till Stockholm. De kämpar hårt för att ändra sina dialekter för att hitta den där vi-som-flyttat-till-huvudstaden-accenten. De vill inte att det ska höras att det kommer från Gävle eller Sandviken. En period tyckte jag det var otroligt fånigt. Nu kan jag tycka det är gulligt.

Naturligtvis för att jag känner igen mig.

Vi var en klan av unga hälsingar som för många år sedan slet för att säga ”dricka kaffe i Stockholm” utan betoning på ka i kaffe och Stock i Stockholm. Jag minns fortfarande den nöjda känslan när någon trodde man var infödd – och den missnöjda känslan när man plötsligt slappnade av och betonade ka och Stock igen.

Några år senare flyttade jag till New York, skulle jobba som utrikeskorrespondent och packade med samma geografiska underifrånkänsla som jag hade tagit med från Hälsingland till Stockholm. Därför kom den gamla nöjdhetskänslan tillbaka när någon ibland för ett kort ögonblick trodde jag var född New Yorker.

Att det var pakistanska taxichaufförer med ännu sämre engelska än min spelade ingen roll.

Det kändes världsvant att svära på engelska. Eller att använda fraser som man inte hade lärt sig på gymnasieskolan. Ett uttryck jag verkligen tog till mig var ”party pooper”.

Hur coolt låter inte det?

Jag använde det extremt ofta har jag en lite pinsam känsla av. När jag beskrev kompisar förklarade jag glatt att han eller hon minsann var ”a real party pooper”. En gång kom chefen för tidningen jag var utrikeskorrespondent för på besök. Det var fest och jag presenterade honom med ”here comes the party pooper”. Några tittade lite konstigt. Jag tyckte det var märkligt men lättade upp stämningen genom att vinka på en servitris och beställa ”beers for the party poopers”.

Många år senare, i TV-soffan i Gävle framför en dålig film, ryckte jag plötsligt till. De pratade om en party pooper och jag såg översättningen. Jag var tvungen att googla ordet. Neeeej.

Festförstörare, tråkmåns.

Tvärtemot hålligång och partykung och festprisse som jag hade trott det betydde. Plötsligt dök en massa situationer upp i minnet där jag skulle vilja radera vad jag sagt. Hello party poopers! Hej tråkmånsar! You are really a party pooper! Du är verkligen en festförstörare! Fortfarande blir jag lite svettig av minnet.

Däremot är jag numera stolt över att säga kaffe med betoningen på ka.

Ola Liljedahl

Ola@ordklotet.x.se