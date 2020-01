Om elflyg, Performance, Folkmusik - Det händer söndag 26 januari

GÄVLE

Arrangemang

Kl 13-16 Träffpunkt för seniorer Brunnsgatan 59. Öppet med fika.

Är elflygplanet framtiden för inrikesflyget? Hans Dunder, som är pilot och projektledare för en förstudie om tester av elflyg berättar. Soldathemmet kl 18.Svensk flyghistorisk förening arrangerar.

Välkomna till Den sårade divan, Folkteaterns nya föreställning som handlar om tre geniala konstnärer före sin tid - Agnes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén. Alla tre hade periodvis lidit av psykisk ohälsa och hamnat på mentalsjukhus. I föreställningen får vi följa dessa tre kvinnors kamp, livslust och kärlek till konsten och livet. Är det någon skillnad på att vara kvinna och konstnär idag? Ett samarbete mellan Folkteatern Gävleborg, Dramaten och Gävle Teaterförening. Plats: Gävle Teater. Tid: 15.00 - ca.17.15 inklusive paus. Pris: ordinarie: 300 kr, student/ungdom t.o.m 25 år: 100 kr. Läs mer på www.gavleteater.se OBS! Föreställningen är slutsåld men kontakta Gävle Teaters biljettkassa en stund innan föreställningen för eventuella återbud.

Mariakyrkan. Kl. 18:00 Kortkjol – en performance. Under veckoslutet 24-26 januari arbetar ungdomar med konstnären Gunilla Samberg om #metoo. Verktygen är konst och kreativitet i syfte att skapa medvetenhet om att äga sin kropp och ta plats i det offentliga rummet. På söndagen blir det en performance. Vad det blir – det stämmer ungdomarna. Utställningen Somkropp på Konstcentrum tar utgångpunkt i en våldsutsatt flickas livsöde på 1800-talet och handlar om att ge henne återupprättelse. Fri entré.

Lyriska Sällskapet ger den färgsprakande och fartfyllda musikalen La Cage aux Folles med Lars-Åke Babsan Wilhelmsson och folkkäre Hans Josefsson i huvudrollerna. Dessutom medverkar övriga musikalartister, dansare och stor kör. Stora Gasklockan kl 16.00.

Bomhus Nästa spelar Funny Money av Ray Cooney och regi av Hasse Bergkvist på Bomhus Folkets Hus . Alla föreställningar spelas kl 16.00.

Bio 7:an Gasklockorna. 13:00 Arne Alligator (Knattebio). 14:15 Alice och borgmästaren. 16:45 Parasit.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-16.

Utställning

Galleri K med Carina Bodström som visar måleri. Utställningen pågår till 25/1 - 9/2. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Galleri Kulturkiosken. Birds of Bangladesh - Tanbeen Amin. Öppettider: Tis-tors 16:30-19, lör-sön 12-15. Kulturkiosken, Timmermansg 4, Gävle. Utställningen pågår till 29 januari.

Fotoutställning Mitt Svalbard av Kerstin Larsson. Kulturhuset i Gävle, Hamiltongatan 1, 11/1 - 12/2. Öppettider: Mån-Tors 10:00-19:00 . Fre 10:00-23:00. Lör 11:30-23:00. Sön 11:00-18:00.

Gävle Konstgrafiker (åtta medlemmar) visar utställningen ’Grafiska Former’ på Galleri Brynästorget, Brynäs Centrum. Guidad visning kl 13. Utställningen pågår tom. 9/2 och har öppet månd-fred. 10-16, lörd-sönd 12-15.

Gunilla Samberg − Som kropp 23.11.19 till 26.01.20. Konstnären Gunilla Samberg vill med sin utställning SomKropp återupprätta våldsutsatta flickors heder. Med konstnärens ord: ”Genom #metoo- rörelsen har vi fått ord och begrepp – skambeläggning och tystnadskultur – som förklarar mekanismerna kring övergrepp i alla tider och kulturer samt hur Förövarna har hållits skadeslösa genom patriarkala strukturer”. Konsthallen har öppet tis-sön 12-16.

Seywan Saedian- En avslutning, en ny början – Efter branden. En fotoutställning i Rågången på Gävle Konstcentrum Utställningen pågår tom 9.2.20. Rågången har öppet tis-sön 12-16

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel.Alltid öppet. Utställningen pågår till den 4 april.

SANDVIKEN

Arrangemang

Polska till tango. The new Orchestra från Kulturskolan spelar folkmusik, pop och klassiska orkesterstycken i Polska till tango och allt där emellan på Livsrum. The New Orchestra bjuder på ett fräscht sound med en fot i traditionen och den andra i framtiden. Längd 60 min. inkl. andakt. Kl.16.00 Högbo Kyrka.

Utställning

Galleri Lars Palm. Konstnärerna Jenny Käll & Moa Gustafsson Söndergaard visar en gemensam installation med namnet ”En kaffefläck på en duk blir till en ö i stilla havet” i galleriet. Kl 12-16.

LasseMaja och deckarhistorien. Möt vår tids kanske mest kända deckarpar, Lasse och Maja, i en klurig och lekfull utställning för hela familjen. I utställningen, som bygger på Martin Widmark och Helena Willis böcker om LasseMajas detektivbyrå, får vi följa med på deckaruppdrag och även lära känna andra barnboksdetektiver. Pågår 13 januari-2 februari. Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket kl. 11-15.

Sagor från Kurdistan - Runak Resulpur. Barnboksillustrationer och animationer. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 11-15.

Reality Check. En utställning där ungdomars egna berättelser och vittnesmål av rasism står i centrum. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 11-15.

Teckning 2020 biennal. Jurybedömd teckningsbiennal med tecknare födda eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum. Samarr: Galleri K. Kl 12-15.

HOFORS

Arrangemang

Biomatinén- Dolittle (Sv.tal). Kl. 15:00. Pris: 90 kr. Åldersgräns: 7 år

Bio - Unga kvinnor. Kl. 18:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: Barntillåten. Folkets Hus och Park Hofors.

Haif-Stugan öppen mellan 11.00-15.00. Servering dryck , våffla, smörgås, bulle.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Dolittle (Sv. tal) Matiné kl 14. Unga Kvinnor kl 19.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: Tisdag, torsdag, fredag 11–17. Onsdag 11–20. Lördag, söndag 12–16. Södra Strandgatan 20 Gävle. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Gefle brinner. Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. I bilder och tidningsklipp berättar vi historien om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. 5 oktober 2019 - 8 mars 2020.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.