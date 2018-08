Beckman (M): En rödgrön regering riskerar att bli kostsam för barnfamiljer och villaägare!

Till det kommer Miljöpartiets tillväxtfientliga och bilfientliga politik. Vänsterpartiet har märkligt nog flugit under radarn hos media fram till nu. Det är svårt att förstå då Vänsterpartiet vill ha ett omfattande systemskifte i Sverige. Man vill avveckla rätten att välja välfärd. För en barnfamilj skulle det betyda att i Vänsterpartiets Sverige så får familjens barn bara gå i den skola som ligger närmast. Den som är rik kan fortsatt välja valfrihet i välfärden i Vänsterpartiets Sverige men hushåll med normala eller låga inkomster kommer inte att ha råd att välja.

Vänsterpartiet vill återinföra den tidigare fastighetsskatten som skulle innebära en kraftigt fördyrad boendekostnad för alla hushåll som bor i villa. Vänsterpartiet vill även ta bort ränteavdraget, vilket också skulle fördyra boendekostnaderna. Man vill ta också ta bort/försämra RUT och ROT avdragen. Det skulle vara ett dråpslag mot alla äldre som använder just RUT avdraget och barnfamiljer vars livspussel skulle försämras när möjligheten att få hjälp med vardagslivet försämras. Alla som har fått jobb i RUT och ROT företag riskerar att tappa sitt jobb och hänvisas till en svart arbetsmarknad – som det var i Sverige före 2006. Vänsterpartiet vill återinföra den tidigare avskaffade dödsskatten – arvs och gåvoskatten i Sverige. Man vill även återinföra en förmögenhetsskatt, som drabbar villaägare hårt. Det är inte rimligt att man på redan beskattade tillgångar ska betala skatt en gång till när man går bort. Är det inte absurt att vänsterpartiet vill beskatta till och med personer som har gått bort?

Bilen är en fantastisk frihetsmaskin. V och MP vill höja drivmedelsskatterna med upp till 3 kronor per liter under nästa mandatperiod. Det skulle betyda att en barnfamilj med två bilar i ett hushåll riskerar upp till 10 000 kronor i ökad kostnad per år - bara i ökade bränsleskatter. Vem har råd att köra bil i V:s och MP:s Sverige? Vänsterpartiets ledande politiker hyllade Venezuela och det systemskifte som skedde då när kommunism infördes. V fick stort utrymme i media för sina hyllningar. Numera så har hyllningarna tystat från Vänsterpartiet och befolkningen svälter i Venezuela.

Det är ekonomisk tillväxt och människor i arbete som skapar välstånd och välfärd och i varje land där kommunism och Vänsterpartiets politik har provats i praktiken så har det slutat i katastrof för befolkningen. Det är nu dags för socialdemokraterna att lämna ett klart och tydligt besked till oss som bor i Gävleborg. Kan ni lova och försäkra att ni inte kommer att släppa in Vänsterpartiet i en svensk regering? Kan ni garantera att valfriheten i välfärden blir kvar under nästa mandatperiod om olyckan skulle vara framme och ni bildar regering? Vad är v mp s gemensamma besked om fastighetsskatten och arvs och gåvoskatten? Avser en v mp s att återinföra en förmögenhetsskatt? Hur ser den gemensamma ekonomiska politiken ut?

Väljarna har rätt att veta det före valet – inte efter.

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot

Gävleborg

