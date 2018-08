C: Barn som inte kan andas själva måste få rätt till assistans

LSS är en av våra viktigaste frihetsreformer. Den ger människor med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och leva ett vanligt liv. Men det är en reform som har varit hårt ansatt under senare år. Den senaste tidens nedskärningar av LSS där assistansen dragits in för över 1500 personer har fått orimliga konsekvenser för en av samhällets mest utsatta grupper. Det gäller inte minst alla de barn som har svåra andningsproblem och som behöver hjälp för att kunna leva ett bra liv.

Centerpartiet vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS – ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Vi måste öka tryggheten för alla de barn, vuxna och deras anhöriga som är beroende av LSS för att klara sin vardag. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den hjälp de behöver. Därför behövs långsiktiga villkor för att slå fast rätten till stöd och skapa trygghet för dem som har behov av hjälp.

Vi måste gå tillbaka till det som är utgångspunkten i LSS. För en familj kan assistansen betyda skillnaden mellan att bara vara levande och att ha ett liv.

Centerpartiet vill därför se en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Vi satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att när lagändringen trätt i kraft ska dessa människor kunna få statlig assistans.

Vi måste gå tillbaka till det som är utgångspunkten i LSS. För en familj kan assistansen betyda skillnaden mellan att bara vara levande och att ha ett liv.

När det gäller funktionsnedsättningar så måste samhället vara tillgängligt för alla och en funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för människor i vardagen. Fler människor med funktionsnedsättning måste få möjlighet att arbeta och studera. Rätten till stöd åt den som behöver hjälp i sin vardag måste värnas.

Centerpartiet vill:

Öka valfriheten och rätten att bestämma över sin egen vardag

Värna den personliga assistansen

Göra det lättare för alla att arbeta eller studera

Hannah-Karin Linck (C), Riksdagskandidat, Bollnäs Margaretha Wedin (C), Kommunalrådskandidat, Gävle Carl-Ewert Ohlsson (C), Kommunalrådskandidat, Sandviken Marit Rempling (C), Kommunalrådskandidat, Ockelbo Hans Larsson (C), Kommunalrådskandidat, Hofors

LÄS fler debattartiklar här:

► KD: Sätt patienten före systemet – avskaffa landstingens sjukvårdsansvar

► Nordquist (L): Vill se en värld som lyfter oss – inte begränsar oss