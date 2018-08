C: Mobila team inom vården är en konkret åtgärd för ett tryggare Gävleborg

När du eller en anhörig blir sjuk ska det vara självklart att du får hjälp, snabbt och enkelt. Trygghet är att veta att du får hjälp när du behöver den. Hälso- och sjukvård i Sverige håller högsta kvalitet i internationella jämförelser. Men tillgängligheten behöver bli bättre. Både när det gäller hur lång tid du får vänta samt hur lätt det är att komma till vården.

Vi vill flytta hälso- och sjukvården närmre den enskilde patienten. Och för de som behöver det, hela vägen in i hemmet. I våras startades därför ett mobilt vårdteam i Hudiksvall kommun och under hösten kommer det att införs Gävle kommun. Vi har redan nu en dialog med fler kommuner, bland annat Bollnäs, och under nästa år vill vi se att mobila team införs i länets samtliga kommuner.

Vårdteamen ska innehålla flera kompetenser, både från regionen och kommunen, som besöker patienten i hemmet med syfte att ge en närmare och bättre vård och omsorg. Teamen kommer att behöva utformas på olika sätt för att ta hänsyn till olika lokala förutsättningar i länet – likvärdig vård är inte det samma som likriktad vård. Stärkt samverkan mellan regionen och kommunerna samt fler kompetenser i teamen kommer att göra att många insatser kan göras på plats och att bedömning och åtgärder kan sättas in snabbare.

Genom att erbjuda mer vård i hemmet kommer vi få en bättre uppfattning om hur individen har det och vilka unika behov som finns.

Att hälso- och sjukvården kommer hem till dig istället för att du ska behöva resa är dessutom ett viktigt led i att skapa bättre tillgänglighet för alla. Det har uppenbara fördelar där avstånden är lite längre, men det kommer att vara en stor förbättring i hela länet. Inte minst för de äldre, som bland annat slipper ett onödigt besök på akuten.

Vi anser att ett viktigt led i utvecklingen av hälso- och sjukvården är att bättre ta tillvara på patientens egna erfarenheter och anpassa vården utifrån patientens förutsättningar. Genom att erbjuda mer vård i hemmet kommer vi få en bättre uppfattning om hur individen har det och vilka unika behov som finns.

En satsning på mobila team kommer att göra en konkret skillnad i människors vardag. Det är en sådan politik som Centerpartiet står – praktiska lösningar som gör skillnad i samhället här och nu.

Magnus Svensson (C)

förstanamn till regionvalet

Hannah-Karin Linck (C)

ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

LÄS fler debattartiklar här:

► Backman (L): Vi kämpar för bättre vård – inför bötessystem för korridorvård

► Beckman (M): Låt fler äga sitt boende!