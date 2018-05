C: Socialdemokraterna har misslyckats i klimatpolitiken

När Stefan Löfven tillträdde som statsminister, i sin första regeringsförklaring, talade han mycket om klimatet och hotet mot vår gemensamma överlevnad. Ovanligt mycket för att vara en socialdemokratisk regeringschef.

Helt riktigt beskrev han klimatfrågan som ”vår tids ödesfråga”. Han satte också upp ett tydligt mål: ”Under mandatperioden ska de fossila utsläppen i Sverige tydligt minska. Under de åtta år som Alliansregeringen styrde Sverige lades det fast en ambitiös klimatpolitik. Det stannade inte heller vid prat. Under Alliansregeringen skedde en kraftfull minskning av utsläppen av klimatgaser. Enligt Naturvårdsverkets statistik minskade utsläppen av med drygt 12 000 ton koldioxidekvivalenter, som är det mått som används i redovisningen.

Den var ett resultat av en medveten politik där hela regeringen samlades för att minska utsläppen. Sverige såg en kraftig ökning inte minsta av vindkraft. Det skedde också mycket kring omställning av industri och näringsliv, men även en kraftig minskning av utsläppen från inrikes transporter.

Vad vi ser nu är att den mycket positiva utveckling som varit de senaste decennierna när det gäller klimatutsläppen har brutits under Löfven-regeringen. När vi nu också fått kvartalssiffrorna för utsläpp under fjärde kvartalet 2017 visar de på att utsläppen ökade med 265 000 ton koldioxidekvivalenter under året.

Det är ingen tvekan om att klimatet är en av våra stora ödesfrågor. För den som har insett det och tycker klimatfrågan kan det vara lätt att vända sig till den som låter högst och verkar mest radikal. Men vill man på riktigt göra något för att komma tillrätta med klimathotet kan det vara bra att jämföra vad som verkligen åstadkoms.

Vi har nu två decennier där vi kan jämföra regeringar med en socialdemokratisk miljöpolitik och en centerpartistisk miljöpolitik. Resultatet är tydligt. Framtiden har inte råd med ytterligare fyra år med Stefan Löfven som statsminister.

Johan Örjes (C)

Regionråd

