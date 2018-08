Englund (L): Nu måste något göras åt kostnaden för hyrsköterskorna!

Nu kommer nya larmsignaler om regionens kostnader för inhyrd personal. Sedan 2013 har kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökat med 59 miljoner kronor (eller, om man så vill, 1800 procent på fyra år) och uppgick under 2017 till 63 mkr. Den genomsnittliga ökningen de senaste fyra åren är 15 mkr per år med stigande trend (drygt 23 mkr ökning mellan 2016 och 2017). Det finns all anledning att befara att notan för 2018 hamnar mellan 80 och 90 Mkr. Och då pratar vi enbart sjuksköterskor!

Varje tänkande medborgare i Gävleborg fattar att detta inte är bra varken för skattebetalarna, patienterna eller medarbetarna. Det yttersta ansvaret har förstås regionpolitikerna. Även regionens politiker säger sig ha förstått problemet och satt upp målsättningen att bli av med inhyrd personal till 2019. Men dessvärre lyser åtgärderna med sin frånvaro.

Regionen befinner sig längst ned i rikstabellen över tillgängliga vårdplatser på sjukhus i relation till befolkningsmängden, samtidigt som länets befolkning har en högre sjuklighet än rikets. Den ekvationen går inte ihop. Bristen på sjuksköterskor är en viktig förklaring till dagens vårdplatsbrist. De sköterskor som finns på avdelningarna får slita ännu mer och känner till slut att de inte räcker till vilket leder till att man måste stänga ner ytterligare vårdplatser. Med vårdplatsbrist blir det de sjukaste som får ligga kvar på sjukhuset. Det gör också att arbetet blir tyngre för de som jobbar eftersom dessa patienter kräver mer resurser och tillsyn.

En förändring av lönestruktur och lönenivåer är naturligtvis nödvändig. Självklart hade det varit bättre att förbättra de egna medarbetarnas villkor i stället för att göda bemanningsföretagen med dessa miljoner. Men högre löner är inte hela lösningen på personalsituationen.

Vi behöver till exempel åtgärda de strukturella problemen i vården, personalen ska arbeta på rätt sätt och göra rätt saker. Vi liberaler vill införa sjukvårdsbiträden för enklare uppgifter som inte kräver sjuksköterskeutbildning och vi bör ha personal för de administrativa uppgifterna så att sjuksköterskorna kan fokusera på vård av patienter. Det betyder att även villkor och löner för medicinska sekreterare bör uppmärksammas. Vi behöver på ett proffsigt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Vi behöver lyssna på personalen, på allvar förbättra arbetsmiljön och se till att det finns en personalpolitik värd namnet.

Regionråden Lindberg och Berger (S) informerar i en debattartikel i GD den 27 juni om ”Socialdemokraternas nästa projekt för att utveckla sjukvården i Gävleborg”. Även Socialdemokraterna har nu förstått att vården ska komma närmare människorna, något som inte minst Liberalerna länge förespråkat. Men under perioden 2010-2017 minskade antalet sjuksköterskor med 7 % i regionen samtidigt som antalet administratörer och chefer ökade med över 14 procent. Innevarande mandatperiod har, förutom skenande kostnader för inhyrd personal, bland annat kännetecknats av längre vårdköer, alltmer missnöjd personal, och ideliga skandaler av olika slag där den gemensamma nämnaren är slöseri med skattebetalarnas pengar. Jag tycker Socialdemokraterna visat att det inte är de som ska styra i regionen och utveckla sjukvården i länet.

Helena Englund (L)

Kandidat Regionfullmäktige Gävleborg 2018

