F!: Därför ska du rösta rosa i kommunalvalet

Kommunerna är grunden som Fi står på, och Fi Gävle är en etablerad del av den grunden. Sedan 2014 har vi jobbat på kontinuerligt, med siktet inställt på valet 2018.Vi är övertygade om att Fi behövs i alla beslutsfattande församlingar, för att säkerställa att feministiska frågor alltid finns på dagordningen. Vi behövs som en ideologisk motpol till det auktoritära, nationalistiska och konservativa. Vi behövs som en progressiv kraft, som agerar proaktivt utifrån vår ideologiska grund, vilken vilar på intersektionell feminism, hållbarhet, icke-våld, mänskliga rättigheter, normkritik och djuretik. Kort sagt på övertygelsen om allas lika rättigheter och värde, om att det inte går att kriga sig fram till fred eller slå sig fram till kärlek, att mänskligheten måste upphöra med exploateringen av djur och miljö, och med vetskapen om att den rådande ordningen är fullt möjlig att förändra – det är människor som har skapat den, det är inte naturlagar som ligger bakom. Tillsammans kan vi förändra det som inte fungerar. Vi kan skapa något nytt.

Fi behövs för att vi är det enda partiet som har feminism som självständig ideologi, för att det inte är tillräckligt att enbart placera sig till höger- eller vänster, för att politik har fler dimensioner än så. Vi är beredda att samarbeta över parti- och blockgränser i sakfrågor, för att målet; jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och frihet från våld och förtryck, är överordnat.

Snart är valdagen här och vi står redo – allt du behöver göra för att stötta är att rösta in oss.I Gävle kommun behöver vi bara 2 procent för att komma in. Om alla Gävlebor som röstade Fi till riksdagen 2014 röstar Fi till kommunfullmäktige 2018, så är vi inne. Då får vi formellt inflytande över de politiska beslut som styr Gävle, och de andra partierna såväl som lokalmedia behöver förhålla sig till oss och till vår politik. Som en bonus får vi kommunalt partistöd, vilket skulle föra våra förutsättningar närmare de nu beslutsfattande partiernas. När vår lokalförening här i Gävle växer, så växer Fi. Ju mer erfarenhet vi får, desto bättre kan vi stötta närliggande kommunföreningar i deras uppstartsfas, med målet att bilda avdelning för att ställa upp i regionvalet 2022. Gävle är en nyckelkommun i svensk politik, och en nyckelkommun även i Fi:s organisation.Vi har drivet, vi har visionerna, och vi är beredda att ta ansvar för att föra in en ny dimension i Gävles politik.Se till att stötta Fi i kommunalvalet. Vi är redo för förändring. Är du?

Ida Nyström (F!)

ordförande Feministiskt initiativ Gävle

