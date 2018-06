Folktandvården Gävleborg: Satsa på fler utbildningsplatser

Det råder en akut brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i Sverige.Ska Sverige fortsätta att ha en munhälsa i världsklass måste kompetensförsörjningen lösas.

För att få fler tandläkare och tandhygienister inom Folktandvården måste bland annat antalet utbildningsplatser öka, anser Bent Petersen, ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening.

Den 25 maj 1938 skrev politikerna under på att Sverige ska ha en offentlig tandvård. Under 80 år har folktandvården i Sverige verkat för att förbättra alla människors munhälsa och lyckats mycket bra med det.

Men de senaste åren har trycket på folktandvården ökat kraftigt. En växande befolkning med fler barn och gamla, de grupper som behöver mest hjälp med sina tänder, kräver mer tandvårdspersonal. Redan idag råder det stor brist inom tandvården på tandvårdspersonal, vilket medför en bristande tillgänglighet. Den regionala skillnaden i tillgången på arbetskraft, med störst rekryteringsproblem i inlandet, framförallt de inre områdena i norra och mellersta Sverige, är också stor.

För att lösa utmaningarna ser vi fyra lösningar:

* Fler utbildningsplatser. För att säkra den lokala förankringen, vilket är viktigt vid rekrytering, utanför storstäderna bör regeringen därför verka för att utbildningsplatser skapas på fler orter i Sverige.

* KUT. Antalet platser på den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz behöver utökas. Programmet vänder sig till de som behöver komplettera sin utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation.

* Fullt finansierad utbildning. Universitet och högskolor tvekar att bedriva tandhygienistutbildningen, som för närvarande är tvåårig men som framåt blir treårig, då den ekonomiska ersättningen är otillräcklig. Detta är ytterst olyckligt då bristen på tandhygienister är mycket stor. Utbildningarna bör till fullo täckas ekonomiskt, även det tredje året, för att locka fler att bedriva utbildningen.

*Sänkta språkkrav för tandvårdspersonal. Socialstyrelsen införde förra året krav på kunskapsnivå C1 där personen förväntas kunna producera komplexa texter och förstå alla idiomatiska uttryck. Det har lett till att det numera blir dyrare och tar längre tid att anställa personal med utländsk legitimation. För att personer med utbildning i andra länder snabbare ska kunna komma in i den svenska tandvården, borde de få arbeta i sitt yrke medan de är under utbildning till C1 och då vara under handledning på kliniken.

En bra tandhälsa är viktig för hur du mår och en dålig tandhälsa riskerar att påverka även resten av kroppen. Det är viktigt att politikerna inser att ett jämlikt Sverige kräver jämlik tandvård och ge folktandvården rätt förutsättningar att kunna göra ett fortsatt bra jobb.

Ann-Christin Larsson Bolle

VD Folktandvården Gävleborg

