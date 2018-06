Förslag från C: "Engångsartiklar i plast ska fasas ut fram till 2020"

Sju av de tio vanligaste skräpen i strandnära miljöer och hav är plaster. Det är därför ingen tillfällighet att plaster i miljön seglat upp högt på agendan den senaste tiden.

Vi börjar vänja oss vid att säljaren i butiken frågar oss om vi vill köpa en plastkasse eller om vi klarar oss utan. Det beror på en ny lag inom EU med målsättningen att minska ner plaster i vår miljö. Det tycker vi är bra. Och det har gett resultat. Redan efter tre månader minskade antalet plastpåsar med 2, 5 miljoner. Vissa butikskedjor minskat antalet plastpåsar med 40–60 procent genom att ta betalt för dem. Det visar tydligt att det finns en medvetenhet och ett stort intresse och vilja hos oss konsumenter att undvika sådant som är farligt för vår miljö.

Centerpartiet ser allvarligt på detta med plaster och föreslår dessutom att engångsartiklar i plast ska fasas ut fram till 2020. Det är ett viktigt och ett helt nödvändigt steg mot ett fossilfritt samhälle som samtidigt minskar nedskräpningen. I Storbritannien har man redan meddelat att man tänker förbjuda flera engångsartiklar i plast för att skydda hav och sjöar. Redan nästa år kan det bli förbjudet med sugrör, bomullstops och omrörare i plast i Storbritannien.

En vuxen svensk använder i genomsnitt 300 plastpåsar per år. EU-målet är att förbrukningen ska ned till 90 påsar per person och år fram till 2019 och sedan till 40 påsar per person fram till 2025. Det är bra men takten är för långsam menar Centerpartiet, inte minst när vi har goda exempel över hela världen där städer och länder ersatt den miljöfarliga plastpåsen för länge sedan. Redan våren 2007 förbjöds plastpåsar i matbutiker i San Francisco. Sedan dess har flera andra storstäder såsom Los Angeles och Seattle följt efter. Rwanda har haft ett förbud mot plastpåsar sedan 2008.

Det känns omodernt att Sverige inte tillhör skaran som ersatt plastpåsen.

Centerpartiet vill ha en miljöavgift på plastpåsar av fossilt material. Riksdagsledamot Solveig Zander (C) har motionerat om detta i riksdagen, och utfasning av plastpåsar finns med i länsprogrammet för Centerpartiet i Uppsala län.

Uppgörelsen inom EU innebär att länderna får bestämma hur minskningen ska ske. Centerpartiet vill göra det vi kan i vårt eget land för att påskynda utfasningen. På partistämma i Malmö i september beslutades att Centerpartiet vill ha en miljöavgift på plastpåsar av fossilt material. Riksdagsledamot Solveig Zander (C) har motionerat om detta i riksdagen, och utfasning av plastpåsar finns med i länsprogrammet för Centerpartiet i Uppsala län.

En nyckel att nå snabba resultat är att det ska vara lätt att göra rätt, och det här med att avstå en plastpåse i butiken, eller att som konsument kunna köpa engångsartiklar gjorda av nedbrytbara, fossilfria alternativ är exempel på det.

Det rör på sig både internationellt och nationellt, och nu vill Centerpartiet verka för att öka takten lokalt, här hemma i vårt eget län.

Det är fullt möjligt att snabba på utfasningen av plastpåsar om viljan finns, och det verkar den göra både hos oss konsumenter och hos företagare. Då behöver vi politiker ta de beslut som krävs för att stötta den här utvecklingen. Det skulle väl vara helt fantastiskt om Uppsala län blev en plastpåsefrizon snabbare än alla utsatta tider i EU. Vi kan visa att det går, inte bara runt om i världen, utan även här hemma hos oss.

Anne Lennartsson (C)

distriktsordförande och riksdagskandidat för Centerpartiet i Uppsala län

Solveig Zander (C)

riksdagsledamot för Centerpartiet i Uppsala län

Johan Örjes (C)

regionråd för Centerpartiet i Uppsala län

