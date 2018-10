Jag välkomnar infallsvinklar från icke socialistiskt håll hos SR

Slutreplik till Kerstin Carlsson, kanalchef, P4 Gävleborg: "Se upp med din egen fakta, Lars Beckman".

Ett företag vars intäkter beslutas via politiska beslut årligen i Sveriges Riksdag är självfallet statligt och till den gruppen hör Sveriges Radio. Därför kommer jag att benämna er statligt, vilket exempelvis även Jan Helin gjorde under tiden han var chef för Aftonbladet. Det är inte mer märkvärdigt än att ni tillhör samma grupp som andra statliga verksamheter som Arbetsförmedlingen eller Skatteverket.

Tyvärr har förtroendet sjunkit kraftigt för SR (och SVT) enligt medieakademin. Från 80 procent i förtroende 2012 till 65 procent i förtroende i den senaste mätningen som presenterades i år.

Den undersökningen väckte också stor debatt just beroende på att 69 procent av alliansväljare har förtroende för den statliga radion SR medan V-, MP–, och- S-sympatisörer har ett förtroende som ligger på 82 procent. Källa: http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2018/03/Presentation-fortroendebarometern_2018.pdf

Uppenbarligen anser inte ledningen för SR P4 Gävleborg att det är ett problem, men om jag istället tolkar debattinlägget från Kerstin Carlsson som att man vill att SR Gävleborg ska vara en radiostation för hela länets befolkning och att man vill hitta infallsvinklar även från icke socialistiskt håll så välkomnar jag det.

Om Kerstin Carlsson lyssnar på inlägget igen som jag tog som exempel – eller om den som läser det här inlägget vill ha fakta – lyssna gärna på den första frågan till Arbetsförmedlingen i den aktuella sändningen och avgör vem som har rätt eller fel. Att programledaren hade högläsning från ett pressmeddelande från statliga Arbetsförmedlingen betvivlar jag inte alls, men nog borde SR ha högre ambitioner än att läsa högt ur pressmeddelanden från statliga myndigheter eller från Sveavägen 68?

Det vore klargörande om SR P4 Gävleborg redovisade öppet och transparent hur många minuter per inslag som ledande företrädare hade avseende statsråd för MP och S under augusti och september, och jämföra det med antalet inslag per minuter med ledande företrädare för alliansen under samma period.

Jag utgår från att ni hade ambitionen att behandla alla partier lika under den viktiga valrörelsen. Då de privata medierna har svårt satt hitta en affärsmodell som fungerar så är det synnerligen viktigt att våra statliga medier agerar för hela länets och hela Sveriges befolkning och jag ser gärna att ni agerar så att förtroendet går upp till 80 procent igen – hos hela befolkningen –inte bara hos V-, MP-, och- S-sympatisörer.

Lars Beckman, riksdagsledamot (M), Gävleborg