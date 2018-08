KD: Rädda våra barn från vuxenvärldens könsfobi

Skolvärlden och våra barn hotas idag från två håll där båda sidor vill dominera våra barn in i ett levnadsmönster som hotar barnens fria vilja och tanke. KD kommer inte stå bakom någon skola som tvingar in barn i ett kollektivt tvångsmönster. Vare sig det gäller att hindra dem från att själv välja den leksak man vill leka med eller vem man vill leka med. Den rädsla för kön eller könsroller som just nu växer sig starkare och som gör våra barn till oskyldiga måltavlor för vuxenvärldens osunda politik måste övervinnas.

Vi måste stoppa den hysteriska radikalfeminismen som breder ut sig. Låt barnen vara barn och låt pedagoger vara pedagoger.

Vi ser hur den rödgröna regeringen med sitt förslag till ny läroplan i rädsla för könsroller vill smitta skolan med sitt genusflum och lägga tid, energi och pengar på att förskolans pedagoger ska utmana barnen att göra ”könsstereotypa val” och inte låta barnen själva välja hur och vad man ska leka. Vi måste stoppa den hysteriska radikalfeminismen som breder ut sig. Låt barnen vara barn och låt pedagoger vara pedagoger. Vi ser också hur extrema radikala organisationer tränger in i skolvärlden. Man har och vill fortsätta med att bedriva skolor där pojkar och flickor separeras och inte får samma förutsättningar eller behandling. Där man vill fostra elever till kvinnonedvärderande livsmönster och där könsskillnader propageras.

I detta kommer KD Gävle inte tyst ställa sig bredvid.

Vi kommer att försvara och med alla medel skydda våra barn och ge dem möjligheter till att växa upp och bli självständiga individer där den fria tanken värderas där jämställdhet är självklart och där det kollektiva ansvaret finns. KD kommer alltid stå upp för varje människas unika värde och våra barns beskydd.

Jan Myléus (KD)

Kommunalråd

Göran Dahlin (KD)

Ledamot Utbildningsnämnden

Lili André (KD)

Kommunfullmäktige

