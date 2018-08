Klöverstedt (L): Jag vill se en 10-årig grundskola och mer lärarledda lektioner

Sedan januari 2016 har jag varit ordförande i Utbildningsnämnden. Jag har bedrivit ett målinriktat arbete med tydligt kunskapsfokus och en lika tydlig prioritering att alla resurser ska in i klassrummet. Gävles skolor ska ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav för att ge vartenda barn och ungdom förutsättningar att lyckas. Alla ska nå de grundläggande kunskaperna.

Som Liberal tror jag starkt på den enskildes möjligheter att skapa sig den framtid man vill även om våra vägar kan se mycket olika ut. Vi människor är olika, vi drivs av olika saker, motiveras av olika saker och är intresserade av olika saker. Vi lär oss olika fort, på olika sätt och behöver olika förutsättningar för att lyckas. Därför måste Gävles skolor möta just detta, genom en ökad likvärdighet och en hög kvalité. Gävles skolor ska ge alla elever något som utmanar just dem som person, som stödjer just dem, som utvecklar och motiverar just dem. Gävles skolor ska ha höga förväntningar på alla barn och unga.

Vi måste tillbaka till att normen ska vara lugn och ro i våra klassrum. Digitala hjälpmedel som mobiltelefoner vara ett stöd i undervisningen inte störa koncentrationen. Avsaknaden av lugn och ro drabbar hårdast de barn som inte har stöd hemifrån.

Kunskap är viktigt och det måste få ta tid att lära sig. Därför vill jag som Liberal ha mer lärarledd undervisning, en förlängd 10-årig grundskola där den nuvarande förskoleklassen inte bara är obligatorisk utan är det första skolåret på lågstadiet. Jag vill ge mer tid i skolan för alla och extra mycket tid för de som behöver det mest. Därför ska det inte vara så dramatiskt med ett extra skolår för att nå behörighet till gymnasiet.

Ska svensk skola kunna ge varenda unge förutsättningarna till en klassresa så måste skolan förstatligas. Som Liberal är det en självklarhet att skolan ska ledas och styras av staten och det av två anledningar. Skolor ska ha likvärdiga förutsättningar och resurser att vara bra skolor, oavsett storlek på kommunen. Och barn och unga ska ges samma förutsättningar oavsett kommunens budget för skolan.

Evelyn Klöverstedt (L)

Ordförande Utbildningsnämnden Gävle

Ordförande Liberalerna Gävle

