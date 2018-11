Kommunal: Arbetsgivaren ska stå för rättvisa för alla medarbetare

För ungefär två år sedan meddelade arbetsgivaren Region Gävleborg att de skulle införa jour med cirka 2,5 timme per vecka för anställda hos ambulansen. Jouren hade inte förhandlats med oss fackliga organisationer och skulle börja gälla inom bara några månader.

Medarbetarna reagerade starkt och minst 40 personer sade upp sig, de allra flesta var sjuksköterskor.

Innan jouren infördes hade arbetsgivaren tagit initiativ till att diskutera årsarbetstid där de ville att medarbetarna skulle arbeta mer på sommaren än resterande av året. Det var något som både Kommunal och övriga fackföreningar sade nej till. Därefter infördes jouren och våra diskussioner har sedan dess handlat om hur vi ska komma bort från den.

Det har varit en lång process med olika typer av möten mellan fackföreningar och arbetsgivare där Kommunals fokus har varit bättre arbetsmiljö och mer tid för återhämtning för medlemmarna.

Kommunal har haft två yrkanden under denna process:

Först och främst att arbetstiden för medlemmarna ska vara enligt Kommunals centrala avtal, vilket innebär 36 timmar och 20 minuter per vecka hela året och att jouren tas bort.

Alternativt ett lokalt avtal med Kommunal med samma arbetstidsmått som Vårdförbundets medlemmar på ambulansen har sedan cirka ett år tillbaka, det vill säga 35 timmar och 15 minuter per vecka under september-maj, 38 timmar och 15 minuter per vecka under sommaren, och ingen jour.

Vi har under förhandlingen inte fått gehör för våra synpunkter och säger nu nej till Region Gävleborgs förslag till kollektivavtal. Förslaget innebar att medlemmarna i Kommunal skulle arbeta 35 timmar och 30 minuter per vecka under september-maj, 38 timmar och 15 minuter under sommaren, och ingen jour. En kvart per vecka kan låta som en liten skillnad, men den väsentliga frågan i det här fallet är att varför ska vissa medarbetare arbeta mer än sina kollegor på samma arbetsplats?

Vi anser att arbetsgivaren ska stå för rättvisa för alla medarbetare och ifrågasätter starkt att Kommunals medlemmar får sämre arbetsvillkor.

Tord Andersson, sektionsordförande Region Gävleborg, Kommunal Mitt