L: Alla ska med – det är en känd socialdemokratisk devis – men det gäller visst inte alla

Vi har under de år som gått kunnat konstatera att det nya för Socialdemokraterna är att svika dem som allra mest behöver stöd och hjälp. Under denna mandatperiod är det många med oss som tagit striden mot socialdemokraternas iver att försämra för de som ges stöd inom LSS. Många är de som vittnat om att de under 2017 blivit av med sin personliga assistans. För dessa personer är det fortfarande idag den verklighet som de lever i. Liberalerna vill satsa ytterligare 6 miljarder på LSS, dels för att återskapa det socialdemokraterna raserat och dels för att utveckla och förbättra alla de tio insatser som finns inom lagen LSS.

”Att alla ska med” bara är tomma ord visas tydligt i den senaste reformen. Där den rödgröna regeringen slår på trumman och säger att alla skolungdomar ska få möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarloven. Denna förmån inkluderar tyvärr inte alls alla. För skulle man inkludera alla så skulle det även omfatta färdtjänst till de ungdomar som har en funktionsnedsättning.

De rödgröna i Gävleborgs län säger sig vara nöjda för man har gått längre än regeringen då man har givit också ungdomar som inte går i gymnasiet och asylsökande ungdomar möjlighet till fri kollektivtrafik.

Men man har valt att inte ge denna förmån till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Den grupp som kanske allra mest behöver friheten att själv och kostnadsfritt kunna åka till sina sommarjobb och sina sommarlovsaktiviteter. I många regioner har dessa barn och ungdomar också inkluderas. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning betalar nästan fyra gånger mer för en enkel färdtjänstresa än för en enkel bussresa.

Det är skamligt att Socialdemokraterna ännu en gång glömmer de i samhället som har allra mest behov. Tänk om, tänk rätt! Fatta ett nytt beslut och gör som så många andra regioner! Fatta ett nytt beslut som verkligen på riktigt ger alla barn och ungdomar fria resor under sommarlovet, ett beslut där också färdtjänstresorna ingår.

Helen Åkerlind (L)

Kommunalråd Gävle

Hasse Backman (L)

Kandidat regionvalet Gävleborg 2018

Per-Åke Fredriksson (L)

Kandidat riksdagsvalet 2018

