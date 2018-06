L: Varför ska det ta så lång tid från påbörjad prostatacancerutredning till behandling?

Det är orimligt att en man som misstänker att han har prostatacancer får vänta över 150 dagar efter sitt första läkarbesök på att en behandling kan inledas. Det är lång tid, omkring sex månader, som han måste gå omkring och vänta och vara orolig. Först en period med många funderingar kring ”har jag cancer eller inte”, sedan en period när diagnosen är klar med oro och tankar om och när han ska få någon behandling. För vem skulle inte tänka att ”lång väntan kan ju betyda att prognosen försämras”. Det är inte acceptabelt.

Men hur kan det ta så många dagar från ett första läkarbesök till att behandling påbörjas? Saknas det urologer? Behöver onkologen mer resurser? Hur snabbt får man svar på vävnadsproverna? Liberalerna anser att vi snarast måste göra en kartläggning av prostatacancerutredningarna inom Region Uppsala för att se var flaskhalsarna finns. Vad är orsaken till att det tar så lång tid innan en behandling kan påbörjas? Vi anser att Regionen måste studera processen för att se hur ett normalt fall hanteras, dvs, följa en fiktiv patient genom flödet. Först då kan vi förstå om förseningarna beror på brist på personal, MR-apparater, histopatologisk undersökning av vävnadsprov etc på Akademiska sjukhuset.

Vi anser även att Regionen bör göra en jämförelse med hur snabbt det kan gå under optimala förhållanden i andra delar av världen. Vi misstänker att det kan gå på under 14 dagar om man hade obegränsade resurser. En kartläggning måste omfatta hur det görs i till exempel USA under optimala förhållanden. Då kan man se hur kort tid som processen skulle kunna ta i bästa fall.

Anhöriga ska inte behöva vara oroliga, de ska känna sig trygga med att de kan få svar på sina frågor, vilket inte är fallet idag. Liberalerna anser att det är av oerhörd vikt att lämpliga åtgärder snabbt sätts in för att förkorta väntetiderna för utredning i vår region. Det är inte värdigt en region av vår storlek att patienter behöver vänta omkring sex månader innan en behandling kan påbörjas.

Det är viktigt att konkreta åtgärder redovisas för politikerna, vare sig det handlar om att köpa laboratorieresurser eller röntgenundersökningar på annat håll eller att stärka samarbetet mellan onkologer och urologer eller andra åtgärder. Det är till exempel ont om patologer i regionen som kan bedöma vävnadsprover och det krävs lång erfarenhet för att göra rätt bedömning, vilket är viktigt för valet av behandling.

Det är orimligt att en människa ska behöva vänta upp till sex månader på att få påbörja en behandling av en prostatacancer. Låt oss utan fördröjning göra en kartläggning i detalj för att hitta flaskhalsarna.

För Liberalerna

Malin Sjöberg Högrell (L)

Regionråd

Erik Norberg (L)

ersättare Regionfullmäktige

