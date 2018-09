M: Hur ska Hofors kommun klara lärarbehovet i en hårdnande konkurrens?

Vi moderater anser därför att det allra viktigaste är att försöka behålla de lärare man lyckats rekrytera. Det innebär att arbetssituationen måste förändras. Administration och kringuppgifter måste rensas bort, konferenser minimeras. Det är nödvändigt att fokusera på läraruppdragets huvuduppgift, undervisning, så att lärare får tillräcklig tid för planering och efterarbete med lektioner.

Vi är också av den åsikten att alla lärares löner måste höjas för att kontinuiteten i undervisningssituationen ska kunna bibehållas och undvika att vissa lärare ser som enda möjlighet att höja lönen är att flytta fram och tillbaka över kommungränserna.

Många olika förslag om hur man ska stärka lärarens arbetssituation har lämnats på riksnivå, t. ex. förslaget om lärarassistenter. Vi menar att det inte är givet att just det skulle vara bästa hjälpen, eftersom variationen på behoven är så stor inom skolorna i Sverige. Vi menar att man måste, i varje kommun, analysera hur medlen gör största nytta. Man kanske ska satsa på mindre undervisningsgrupper, eller på att stärka elevhälsan. Kanske den bästa hjälpen på en skola är en stationär vaktmästare, som förutom att vara en given auktoritet när det gäller klotter och skadegörelse, också är lärarna behjälplig vid idrottsdagar, utflykter och exkursioner.

Hofors kommuns skollokaler är i flera fall slitna och trånga. Arbetsrum och grupprum fattas. Här hade vi moderater gärna sett att de miljoner som används till växthusprojektet, hade använts till att påbörja en upprustning av grundskolan.

Men det räcker inte med detta. Man måste också kunna erbjuda adekvata lärmiljöer. Hofors kommuns skollokaler är i flera fall slitna och trånga. Arbetsrum och grupprum fattas. Här hade vi moderater gärna sett att de miljoner som används till växthusprojektet, hade använts till att påbörja en upprustning av grundskolan. Nu är dock växthusbygget påbörjat. Då vill vi moderater ändå att detta bygge kommer skolan och utbildningen till nytta. Vi vill därför att man upprättar ett pedagogiskt/didaktiskt koncept, där elever genom egen odling, lär sig grundläggande naturvetenskapliga begrepp och får en inblick i de uppbyggnads -och nedbrytningsprocesser som är förutsättningen för liv på jorden. Detta kan bidra till att lärare finner det intressant att arbeta i Hofors.

Eva Julin (M)

Moderaterna i Hofors Torsåker

