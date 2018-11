M: Nya styret i Gävle är rödare än väntat

I måndags presenterade Gävles tillträdande styre sin politiska plattform. Vi kan konstatera att varken Gävleborna, Centerpartiet eller Liberalerna ser ut att vara vinnare. I stället ser det ut att vara Socialdemokraterna som är vinnare av förhandlingarna.

Efter att ha lyssnat på det nya styrets pressträff kan vi redan nu syna vissa saker som sades.

Det utlovades bland annat påtagligt förbättrade möjligheter att bedriva företag, det vill säga ett förbättrat näringslivsklimat. Det är en oerhört viktig fråga men om det ska bli verklighet krävs mer än bara ord, det krävs agerande. Gävle kommun bör införa utmaningsrätt där externa aktörer får möjlighet att bedriva en verksamhet åt kommunen, här lämnar inte det nya styret några garantier. Kommunen bör även agera mot de verksamheterna man bedriver utanför de lagstadgade kärnuppgifterna och ej bidra till osund konkurrens, varken verksamhetsmässigt eller lönemässigt gentemot näringslivet. I stället väljer det nya styret att bland annat helt bromsa upp arbetet med att låta fler LOV-företag bedriva verksamhet i kommunen - det är motsatsen till vad näringslivet efterfrågar.

Bostadsbyggandet ska fortsatt prioriteras och än fler byggaktörer ska välkomnas till kommunen vilket är glädjande besked. Däremot tänker inte det nya styret tillåta Gavlegårdarna att avyttra delar av sitt bestånd, vilket kan resultera i att allmännyttan inte kan bygga nytt eller renovera i samma takt. Återigen, fina ord som står i motsats till den politik som de faktiskt tänker bedriva. Ej heller presenterar de förslag för hur fler Gävlebor ska kunna äga sitt eget boende.

Kommunen står inför utmaningar rent ekonomiskt och ett sätt att komma till bukt med detta är att minska kostnaden för utbetalningar av försörjningsstöd. Trots 100 politiska ståndpunkter berör inte det nya styret en nödvändig och effektiv åtgärd, att skärpa uppföljningen av dem som får försörjningsstöd genom hembesök samtidigt som man ökar kraven på motprestation för sysselsättning. Att strunta i denna reform är inte ansvarsfullt.

Gävle är en underbar kommun med fantastiska förutsättningar. En stor hamn, en högskola och närheten till Arlanda och Stockholm bara för att nämna tre. Men ett långvarigt socialdemokratiskt styre har satt sina spår: Bland Sveriges högsta kommunalskatter, hög arbetslöshet, låg utbildningsgrad och ett näringslivsklimat som är under all kritik. Att det skulle ta längre tid att reda ut detta än den tid Alliansen i Gävle fick chansen att sitta vid makten är uppenbart - det är därför nu synd att C och L väljer att avsluta det arbetet.

Moderaterna kommer inte att kasta in handduken för att vi hamnar i opposition, vi kommer nu att driva en offensiv oppositionspolitik och vi kommer göra vårt yttersta för att driva igenom så mycket allianspolitik som möjligt. Det kommer att behövas nu när det nya styret blev rödare än väntat.

Pekka Seitola, kommunfullmäktigeledamot, Moderaterna

William Elofsson, kommunfullmäktigeledamot, Moderaterna