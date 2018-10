Nu blir 2 500 företag i Gävleborg ännu mer konkurrenskraftiga

En produkt som blir bättre och bättre, utan att det kostar arbetsgivaren en krona extra. Så fungerar den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP, som erbjuder nya förvaltare och ytterligare pressade avgifter från oktober. I Gävleborg ger den 2 500 arbetsgivare både en kostnadseffektiv tjänstepensionslösning och viktiga rekryteringsfördelar.I dag har många företag svårt att hitta personal med rätt kompetens och inom många branscher är konkurrensen om arbetskraften hård. De 2 500 privata företag i Gävleborg som har tecknat kollektivavtal har en personalförmån i toppklass att lyfta fram när de rekryterar tjänstemän: Tjänstepensionen ITP.För en privatanställd tjänsteman som tjänar 35 000 kronor i månaden betalar arbetsgivaren in 18 900 kronor i tjänstepension varje år. Det är en uppskattad förmån: Hela sex av tio anställda tycker att tjänstepensionen är den viktigaste löneförmånen.Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP bygger på ett avtal mellan arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv och PTK. Det är en del av den svenska modellen som handlar om en gemensam syn på en sund arbetsmarknad där man månar om de anställda, både under och efter arbetslivet.För att det ska bli så mycket pension som möjligt för varje krona som arbetsgivaren betalar in upphandlar Collectum regelbundet vilka förvaltare som ska få ta hand om pengarna. Det gör vi på uppdrag av parterna. Att vara 1,9 miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare innebär ett mycket starkt förhandlingsläge, som låter oss ställa tuffa krav. Upphandlingsmodellen har visat sig vara mycket framgångsrik. Sedan 2007 har fyra upphandlingar genomförts. Vid varje tillfälle har avgifterna sänkts och villkoren förbättrats. Betydligt mer av de pengar som arbetsgivarna betalar in går nu till de anställdas pension, i stället för till onödiga avgifter till banker och försäkringsbolag.I den senaste upphandlingen, som trädde i kraft i oktober, sänktes avgifterna ännu en gång. Priset på de fonder som tjänstemännen kan välja bland är nu i genomsnitt en tredjedel jämfört med samma fonder på den öppna marknaden.Resultatet är ett rejält högre pensionskapital, jämfört med om arbetsgivaren eller den anställda skulle ha förhandlat direkt med banken eller försäkringsbolaget. Samtidigt har tjänstepensionen ITP inte blivit en krona dyrare för arbetsgivaren.Tjänstepensionen ITP är något så ovanligt som en produkt som regelbundet uppgraderas och ökar i prestanda, utan att priset stiger. Företag i Gävleborg som har tecknat kollektivavtal har en förmån i toppklass att erbjuda sina tjänstemän. Använd det för att locka de största talangerna – och lycka till med rekryteringen!Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum