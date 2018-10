Nu vill vi se handlingskraft i reformeringen av LSS

”Det här är inte värdigt Sverige”. Så kommenterade Lena Hallengren (S) den rådande situationen inom den personliga assistansen och lovade att ”direkt efter valet” bjuda in till samtal om ny lagstiftning. Detta var förstås helt i linje med dåvarande oppositionspartiernas inställning, tydligt markerad genom bombastiska uttalanden om regeringens misslyckande och deras egna guldkantade intentioner. Konsensus rådde – LSS skulle ”återupprättas”.

Valet har passerat, även om det snarare ökade förvirringen kring vem som egentligen ska göra vad framöver, och föga oväntat är känslan att ett ”återupprättande” av LSS halkat en god bit ner på politikernas att göra-lista. Det ligger i farans riktning att frågorna om assistansens återupprättande nu, när rösterna är räknade, kommer att besvaras med att ”man inte vill förekomma LSS-utredningen” som ska presenteras den 15 december. Risken med den utredningen är i sin tur att den blir en skrivbordsprodukt. En bunt papper vars innehåll ingen, framförallt inte lagstiftare, fäster någon som helst vikt vid.

Under tiden som regeringsbildningen bedrivs under dokusåpaliknande former och alla politiska samtal som förs tycks föras i akt och mening att svartmåla vad någon annan sagt eller gjort får åtta av tio som ansöker om assistans avslag. Föräldrar går in i väggen i sin kamp att hålla ihop livet och familjen med långa sjukskrivningar som följd. Människor som tidigare förlorat sin assistans och därmed möjligheten till ett liv på villkor som liknar andras kämpar för att återvinna en självständig vardag, oftast förgäves.

I Sverige 2018 räddas liv på nyfödda, trafikskadade, strokepatienter och så vidare. Sjukvården ger dem ett liv som för bara ett fåtal år sedan inte hade gått att rädda. Ett räddat liv har rätt att levas, inte bara genom att andas utan med den delaktighet, självständighet och rätt till ett värdigt liv som deras förutsättningar medger. I dag lämnas allt för många utanför det system som byggts kring intentionen att ”alla ska ha rätt att leva som andra”, en intention på vilken hela LSS vilar.

Det var lätt att inför valet tala vackert om att vilja ”återupprätta LSS”. Låt oss nu också se den viljan omsatt i handling. Låt oss se politiska initiativ med ärligt uppsåt att reformera LSS och dess tillämpning på ett sätt som möter lagens ursprungliga intention. I dag är det långt, långt ifrån en självklarhet att funktionsnedsatta ska ha rätt att leva som andra. Där ger jag Lena Hallengren rätt – ”det här är inte värdigt Sverige”.

Daniel Lindkvistvd Lystra personlig assistans