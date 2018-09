Replik om höga arvoden: Mörtman (SVG): "Vänsterns hittepå räkning"

Stefan Pettersson (V) 30 augusti: Pettersson (V): Varför vill SD ha höga arvoden i kommunpolitiken?

I en debattartikel i AB den 30 augusti skriver Stefan Pettersson (V) om att alla andra partier i Gävles kommunfullmäktige inte vill göra som vänstern vill och spara pengar på heltidsarbetande kommunalråd. Pettersson menar att vänstern kan spara uppemot 25 mnkr på kommunalrådens löner.När vänster vill spara 25 mnkr på fyra år (dvs en mandatperiod) blir det 6,25 mnkr per år dvs 520 tkr per månad. En enkel beräkning utifrån skribentens siffror, att gå från 66 800kr per månad till 44 600kr per månad, ger vid handen att det då, i vänsterns värld, finns över 23 heltidsarbetande kommunalråd i Gävle!

När jag som en intresserad och nyfiken läsare söker information om detta finner jag, via Gävles kommuns informationssida, däremot att det i Gävle “bara” finns 9 kommunalråd, och där alla kanske inte ens är heltidsarbetande? Så vart de övriga 14 heltidsarbetande kommunalråden finns någonstans vet jag inte, kanske i fablernas värld?Det är inte undra på att vänstern i sann kommunistisk anda vill förbjuda det privata näringslivet - för när det gäller konkurrens vill det till att ha koll på siffrorna!

Stig Mörtman (SVG)

LÄS OCKSÅ: ► Replik om höga arvoden (SD): "Vi arbetade mer eller mindre ideellt"

► Replik om höga arvoden (V): "Visar som väntat att SD och Vänsterpartiet Gävle har helt olika syn"