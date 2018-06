Sluta skylla på EU, regeringen!

Sveriges klimatpåverkan minskar inte alls i den takt som behövs för att klara de klimatmål som klimatlagen slår fast och som krävs för att Sverige ska vara en förebild för andra länder. På flera områden skyller regeringen på EU som sägs begränsa vår valfrihet - men ursäkterna håller inte. En offensiv regering kan mer - det är dags att sluta skylla ifrån sig och öka takten i omställningen.

Riksdagen behandlar nu regeringens förslag om märkning av drivmedel vid pumpen. Det vore välkommet; varför ska vi inte få reda på varifrån dieseln, bensinen eller fordonsgasen kommer ifrån när vi får den informationen om alltifrån frukostflingor till bilar? Energimyndigheten föreslog att det i drivmedelslagen ska skrivas in att ”En drivmedelsleverantör ska informera konsumenter om varje drivmedels utsläpp av växthusgaser, råvaror och ursprung.” Men kravet på att ange ursprungsland saknas i förslaget från regeringen, som påstår att EU:s bränslekvalitetsdirektiv kan göra sådan information konfidentiell. Men det tillbakavisas helt av EU-kommissionen.

Varför ska vi inte få reda på varifrån dieseln, bensinen eller fordonsgasen kommer ifrån när vi får den informationen om alltifrån frukostflingor till bilar?

Kommissionens juristenhet slår entydigt, klart och formellt fast att kravet på att hemlighålla drivmedels ursprung enbart avser Bränslekvalitetsdirektivets verksamhetsfält och inte kan användas för att begränsa konsumentinformation; ”It has no implications for potential national legislation to provide consumer information on the origin of fuels.”

Tyvärr finns ett svenskt mönster att låta en restriktiv tolkning av EU-direktiv stoppa omställningen till ett mer hållbart samhälle. Regeringen har gång på gång valt att göra en restriktiv tolkning av vad EU tillåter, utan att undersöka om detta stämmer. Vi har tidigare sett detta bl.a. när det gäller skatt på sol-el, som regeringen hävdade att EU tvingar oss att ha tills EU-kommissionen till slut markerade att det är en nationell skattebas som EU inte har synpunkter på. Därefter avvecklades skatten. Regeringen har också angett att EU inte tillåter oss att stimulera biodrivmedel på det sätt vi skulle önska och som troligen är nödvändigt för att klara det svenska klimatmålet för transportsektorn - istället för att utmana och testa EU. I frågan om drivmedelsmärkning räckte det med ett telefonsamtal och två e-postmeddelanden för att få beskedet att EU inte förhindrar Sverige att kräva ursprungsmärkning vid pump. En sådan hantering bör regeringen orka med innan man avvisar vad medborgarna vill med hänvisning till EU.

Sverige är ofta "duktigast i klassen" och gör vad EU säger - och ibland vad vi tror att EU vill, utan att ens fråga. Men det står alltmer klart att klimatmålen inte kan nås med länder som nervöst håller igen av obefogad oro för bannor - det krävs länder som tar för sig och utnyttjar det utrymme som finns. För klimatets, hållbarheten och framtida generationers skull är det dags att sluta skylla på EU.

Mattias Goldmann

vd tankesmedjan Fores

Jakob Lagercrantz

grundare, 2030-sekretariatet

