Staffan Nordqvist (S): Många tog illa vid sig av Jenny Wennbergs smutskastning

Replik på Jenny Wennbergs ledare: "Wij trädgårdar är ett starkt skäl till att aldrig någonsin flytta till Ockelbo"

1 oktober beslutade Ockelbos kommunfullmäktige om en tidplan för övergång till förändrad drift- och ägandeform för Wij Trädgårdar, samt att ingå en borgen för stiftelsen Stiftelsen Wij Trädgårdar på högst 3 350 000 kronor. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna ställde sig bakom detta beslut. Detta beslut har naturligtvis föregåtts av ett gediget förarbete av bland annat PVC. Lika självklart är det också att det hos fullmäktigeförsamlingen finns en förhoppning och en tanke bakom hur Wij Trädgårdar möter framtiden.

Söndag 11 november läser jag och många med mig en ledare på Arbetarbladet kring detta. Denna ledare är utan konkurrens det mest smaklösa och ogenomtänkta jag tagit del av.

Eller vad sägs om följande axplock: Ockelbo kommun en självskriven programdeltagare i Lyxfällan. Det som sker i Ockelbo just nu är inte sunt. Och kan inte tillåtas fortgå. Vilken vettig människa gör ens så. Ockelbo kommunpolitiker har väldigt uppenbart helt tappat fotfästet. …oförlåtlig felprioritering och direkt ekonomiskt oansvarigt. För er stackare som bor i Ockelbo finns därför också all anledning att hålla datumet 1 november i minnet för flyttar man före detta datum slipper man betala inkomstskatt i Ockelbo. ...rädda dina skattekronor från att hällas ner i det bottenlösa hålet Wij Trädgårdar. ...och du kanske inte kan ta dina barn till simhallen för att det än en gång läckt ut klorgas. Att tvinga människor att via skattsedeln bli medfinansiär till Ockelbos Lyxfällan-liv är direkt oförskämt.

Här byts alltså Magnus Hedberg, programledare för Lyxfällan, ut mot Jenny Wennberg. Och på den andra sidan bordet sitter ångerfulla fullmäktigeledamöter från Ockelbo – med undantag av två från SD – i tårar och lovar bot och bättring.

Är det förenligt med uppdraget som ledarskribent att i raljanta ordalag och svepande formuleringar omyndigförklara samtliga fullmäktigeledamöter, med undantag av SD?

Jag frågade Jacob Hilding, chefredaktör och ansvarig utgivare på Arbetarbladet, om just detta och fick svaret att det är Jenny Wennberg, politisk redaktör, som svarar för innehållet på ledarsidan. Han skriver vidare ”att hennes ledare har väck engagemang och satt en aktuell fråga i fokus, vilket jag tycker är precis vad en ledarsida ska göra.”

Att en ledare väcker engagemang och fokuserar på en aktuell fråga är naturligtvis hela idén med ledarsidan. En ledarsida är ju den del i tidningen där ägarna avgör tidningens politiska inriktning, och den bör då sedan speglas i det som ansvariga på redaktionen släpper ifrån sig. Om ett sådant engagemang väcks av en ledarsida efter att fullödig bakgrund getts, att den nödvändiga researchen är avklarad och att framtida tankar redovisas, är det naturligtvis helt i sin ordning.

Men i det aktuella fallet finns ingenting av detta. Det är inte bara vi förtroendevalda som tar illa vid oss av denna smutskastning. Många av våra företagare, medlemmar i föreningen Wij Vänner och ”vanliga” Ockelbobor har på sociala medier uttryckt både ilska och förtrytelse över det sätt som Wennberg ”avrättat” våra förtroendevalda och uppmanar att flytta från kommunen!

Dessutom kan det tilläggas att inga budgetbeslut i detta ärende ens är fattat. Beslutet tas i fullmäktige i slutet av november.

Det skulle onekligen vara intressant om någon representant från ägarna kunde kommentera Wennbergs ledarstick.

Ps. Som en avslutande kuriosa kan nämnas att Ockelbo är den kommun i länet som under året procentuellt sett haft störst inflyttning.

Staffan Nordqvist (S), ordförande i fullmäktigegruppen

SVAR DIREKT:

Låt oss börja med det grundläggande; som politisk makthavare i en demokrati måste man ha förmåga att försvara de förslag och beslut som fattas i en kommun och också vara medveten om att dessa kan komma att granskas och kritiseras. I en demokrati är kritik mot hur skattemedel används inte att smutskasta politiker, det är en naturlig del av det demokratiska samtalet.

Med detta sagt; förra veckan skrev jag en ledare som handlade om hur man i Ockelbo använder skattemedel och ansåg det vara rimligare att tilldela grundskola, simhall och bibliotek medel istället för att dra ner på anslagen till dessa och samtidigt lägga motsvarande medel på Wij trädgårdar.

En sådan ledare hade man lätt kunnat tro skulle uppskattas av ordföranden för den nämnd som ansvarar för just skola, simhall och bibliotek och som ålagts ett sparbeting på 3 miljoner istället för att tilldelas de 7-8 miljoner ytterligare man äskat.

Så är dock inte fallet. Faktum är att Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Staffan Nordqvist istället kontaktade Arbetarbladets chefredaktör Jacob Hilding rörande min ledare och kritiserade denna. Så här skrev Staffan Nordqvist i ett mail undertecknat som ordförande för Utbildnings- och kulturnämnden:

"Att dra samtliga fullmäktigeledamöter från samtliga partier i smutsen ( undantaget 2 st från SD), uppmana våra invånare att flytta från kommunen samt pga klorgasutsläpp varna småbarnsföräldrar att ta sina barn till simhallen är enligt mitt förmenande mera lämpat att publicera som en insändare formulerat av en rättshaverist."

Staffan Nordqvist nöjer sig dock inte med svar från endast Arbetarbladets chefredaktör. Nu vill han även att MittMedias ägare (Tidningskoncernen MittMedia som Arbetarbladet ingår i ägs av två liberala ägarstiftelser.) skall ge sin syn på min ledare.

Samtliga med en åsikt är naturligtvis välkomna att dela med sig av den. (Jag har dock inte varnat småbarnsföräldrar för att ta sina barn till simhallen, vilket Nordqvist felaktigt hävdar.) Det har också läsare gjort, bland annat på Arbetarbladets Facebooksida, via mail och telefonsamtal. Ett demokratiskt samtal om hur man anser att de kommunala medlen skall användas. Somliga anser att Ockelbo ska fortsätta investera skattepengar i Wij trädgårdar, andra inte. Somliga är kritiska till min ledare, och det har jag all respekt för, men fakta är fakta, oavsett vad man tycker.

Staffan Nordqvist är högsta ansvariga politiker för verksamheter som inte kommer få de medel man begärt samtidigt som Wij trädgårdar föreslås få 3 miljoner. Nordqvist säger själv att nämnden äskat 7-8 miljoner ytterligare för att kunna utveckla verksamheterna. Förvaltningen har dessutom rörande förslag till års och flerårsbudget 2019-2021 påtalat att det kommer saknas ca 3 miljoner 2019, 3,6 miljoner 2020, 3,75 miljoner 2021 för att "bedriva verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå". Ifråga om simhallen skriver man vidare så här; "Personalens ambitioner är mycket hög men den ekonomiska tilldelningen påverkar i mycket stor utsträckning simhallens tillgänglighet för kommunens invånare.".

Att besparingarna riskerar leda till försämringar är dock alltså inte vad Nordqvist ilska vänds mot, trots att han i en intervju i Arbetarbladet säger sig vara bekymrad över sparförslaget.

Den vänds istället mot min kritik mot nämnda besparing.

Vad Nordqvist och även andra vänder sig emot är att jag inte anser det vara självklart att Ockelbo kommun ska ta pengar från kärnverksamhet som skola och fritidsanläggningar som simhall och istället lägga dessa pengar på att försöka rädda Wij trädgårdar. Igen. Det kan man såklart tycka, men då måste man också vara transparent gentemot medborgarna med till vilket pris detta sker. Särskilt eftersom de 5 miljarder i statsbidrag som kommunerna lovats av Socialdemokraterna ser ut att kunna dröja, vilket även påverkar Ockelbos ekonomi.

Wij trädgårdar är på många sätt ett fantastiskt projekt. Men man kan inte med hjärtat analysera en verksamhet där delar av finansieringen utgörs av skattemedel och där kommunens åtaganden är en fråga om lagstiftning, om förenlighet med såväl kommunallag som konkurrenslagstiftning.

Fakta om kommunens sparkrav i min ledare förra söndagen kommer från Ockelbo kommun och Staffan Nordqvists egna uttalanden om dessa siffror och att besparingskravet bland annat riskerar innebära att man måste se över såväl storleken på klasser som antal klasser.

Varför man begärde ett tillskott på 7-8 miljoner till verksamheterna inom utbildnings- och kulturnämnden när Nordqvist nu plötsligt tycks anse att man lika gärna kan spara 3 miljoner i verksamheterna är onekligen märkligt. Precis som att de problem som man för bara någon vecka sedan såg med besparingskravet, nu, vad det verkar, inte anses existera.

Wij trädgårdar har bara vid två tillfällen under alla år gått med vinst, man har varit hotad av konkurs och Ockelbo kommun har gjort sitt yttersta för att rädda verksamheten och gång på gång skjutit till medel. Men någon bortre gräns måste det trots allt finnas för hur mycket skattemedel som är rimligt att satsa på en verksamhet som bevisligen inte klarar av att bära sina egna kostnader och i delar ligger bortom vad som kan anses vara kommunal kärnverksamhet.

Att detta på sina håll i Ockelbo uppfattas som en kontroversiell analys förvånar mig faktiskt.

Av det enkla skälet att det inte är det.

Jenny Wennberg, politisk redaktör, Arbetarbladet