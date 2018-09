Strandhäll och Anttila (S): Välfärden ska vara stark – också i Hofors

För några dagar sedan var jag på besök i Hofors, och fick möjlighet att höra om viktiga välfärdssatsningar som att investera i fler förskoleavdelningar, rusta upp grundskolan, bygga ett nytt trygghetsboende och ett nytt äldreboende. För att göra verklighet av den lokala politiken och hantera de ekonomiska utmaningarna är det tydligt att det behövs mer resurser som förstärker möjligheterna att investera i välfärden.

Svensk ekonomi har vänts från stora underskott till överskott. Nu står Sverige inför ett vägval om hur den ekonomiska styrkan ska användas. Vi socialdemokrater vill satsa för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, med en välfärd man kan lita på också på landsbygden.

Vi vill tillföra 2 miljarder kronor årligen till de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det är kommuner som ofta har lägre andel av invånarna i arbetsför ålder och tydligt högre kostnader för sina uppgifter bara på grund av avstånd och gleshet.

Resurserna ska ges årligen utöver tidigare beslutade anslag och utöver det kommunala utjämningssystemet. Resurserna kommer inte att öronmärkas – det är lokalt man vet behoven bäst. Mycket kan man göra lokalt, men avstånd och gleshet i befolkningen är närmast omöjligt att rå på. Vi står för att människor ska kunna bo och leva i hela landet.

Vi vill tillföra 2 miljarder kronor årligen till de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning.

Vårt förslag i korthet:

• 2 miljarder kronor per år till landets mindre landsbygdskommuner. För invånarna i Hofors innebär det 9,8 miljoner kronor per år. Tillsammans med vår välfärdssatsning på 13,4 miljoner kronor i kommunen innebär det totalt 23,1 miljoner kronor mer per år för en bättre skola, äldreomsorg och service i Hofors.

• Förslaget berör 179 landsbygdskommuner som alla har mindre än 30 000 invånare.

• Hur resurstillskottet ska används ska beslutas lokalt i kommunen.

Vi har i regering satsat historiskt stora resurser på välfärdens verksamheter i kommunerna och i sjukvården. Nu går vi till val på att anställa fler i vården, närmare bestämt 14 000 fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Mot oss står Moderaterna och SD – som prioriterar något helt annat, nämligen sänkta skatter. Och då allra mest för dem som tjänar mest.

Det här valet är en folkomröstning om välfärden. Det gäller också välfärden i mindre kommuner med gles befolkning. För oss socialdemokrater går det före stora skattesänkningar för de rikaste.

Annika Strandhäll (S)

socialminister

Linda-Marie Anttila (S)

kommunstyrelsens ordförande i Hofors

LÄS fler debattörerna:

► Styrelsen föreningen Musikhuset Sjömanskyrkan: Kultur och folkbildning behövs!

► Vårdföretagarna: Lås inte in gårdagens lösningar i morgondagens äldreboenden