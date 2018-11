Svaret på motionen om extremism har dröjt alldeles för länge

Sommaren 2015 skrev dåvarande Folkpartiet i Region Gävleborg en motion om att regionen i samverkan med länets kommuner borde ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Regionfullmäktige beslutade att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

Sedan hände ingenting. Ingenting under 2015. Ingenting under 2016. Ingenting under 2017. Ingenting under 2018.

Enligt kommunallagen ska en motion behandlas inom ett år. Därför har regionfullmäktige år efter år beslutat att motionen ska fortsätta att beredas. Och ”fortsätta” tycks betyda ”fortsätta att inte bereda”. Senast i oktober i år beslutade regionfullmäktige att förlänga beredningstiden hos regionstyrelsen med ytterligare ett år.

Våldsbejakande extremism förekommer hos individer och kanske organisationer inom Gävleborgs län. Säkerhetspolisen försöker ha överblick över extremhögern och den autonoma vänstern också i kommunerna i vårt län. Men vi behöver också från de regionala och kommunala myndigheterna ha en genomtänkt beredskap för att upptäcka och möta tendenser till våldsbejakande extremism.

Hur svårt kan det vara? Jag frågade regionledningen i samband med regionfullmäktige i oktober om anledningen till att motionen tagit mer än tre år att bereda. Jag fick inget svar.

Jag kommer nu att lämna en interpellation (ett annat ord för fråga, där den som ska svara får lite mer tid på sig att formulera ett svar och där alla ledamöter i fullmäktige får delta i debatten). Jag tänker fråga vad det är i motionen som är så komplicerat och svårt att regionstyrelsen inte ens på det fjärde året kunnat komma med ett svar.

Kanske kan regionrådet fråga sin regiondirektör? Han vet vem som är handläggare och kan få fram ett besked om varför vi ännu inte har någon strategi mot våldsbejakande extremism i Gävleborg…

Peter Nordebo, Liberalerna