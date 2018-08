Vänsterpartiet: "Länets kommuner behöver se över stödet till deltidsbrandkårerna"

Eftersläcknings- och efterarbete kommer att fortsätta under en lång tid. I det arbetet har ett stort ansvar har lagts på skogsägarna. Vänsterpartiet tycker att ansvaret borde ligga på myndighetsnivå. När MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) deltar i katastrofarbetet bör inte skogsägarna behöva ta ansvaret för eftersläckning.För en starkare beredskap behöver deltidsbrandkårerna förstärkas. Under lång tid har det varit svårt att rekrytera. Vi menar att länets kommuner nu behöver se över stödet till deltidsbrandkårerna. En del av ett sådant stöd bör vara att kommunerna uppmuntrar sina egna anställda att ingå i deltidsbrandkåren. Även länets större företag bör ta ett stort ansvar. I dag förbjuder vissa företag sina anställda att vara med i deltidsbrandkåren. Kraven för att bli och villkoren för att vara deltidsbrandman kan behöva ses över. Landshövdingen bör bjuda in till ett möte med länets större företag för att ta upp frågan och försöka få till stånd en lösning där fler privatanställda kan delta.Ytterligare ett perspektiv är att det inte finns någon nationell organisation för att ta hand om de psykosociala konsekvenserna som kan följa efter en stor katastrof. Här borde staten ta ett initiativ för att se till att det finns en nationell struktur för att säkerställa att de som drabbats får den allra bästa hjälpen och det allra bästa stödet för att hantera upplevelserna under och efter katastrofen.

Vänsterpartiet genom

Ulla Andersson (V), förstanamn på Gävleborgs riksdagslista

Yvonne Oscarsson, Ljusdal

Charliene Kiffer-Goude (V), Hudiksvall

Petra Modée (V), Nordanstig

Jonna Källström-Böresson (V), Söderhamn förstanamn till kommunfullmäktige i respektive kommun

