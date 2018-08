Vänsterpartiet Sandviken: Vi vill inte ha ett B-lag i skolan!

Till att börja med: vi vill behålla skolorna i byar och ytterområden i kommunen. De är på många sätt livsnerven i byarna och viktiga för bygdens fortlevnad, och vi förutsätter att den pågående utredningen Skola 2025 ska ge oss förutsättningar att fortsätta ha en levande landsbygd.

Som för många andra kommuner är bristen på utbildade lärare ett stort problem för Sandviken. Skälet till skolchefens ursprungliga beslut i våras att tillfälligt flytta elever var just att man inte fått tag på behöriga lärare så det skulle vara möjligt att bedriva undervisning i de berörda skolorna och årskurserna, trots att man vänt på alla stenar.

Vid tisdagens sammanträde i Kunskapsnämnden hade inget nytt framkommit – personalsituationen ser lika illa ut som tidigare, med bara några dagar kvar till skolstart, och vi skulle därmed inte kunna ge berörda elever den undervisning de har rätt till enligt lag. De motförslag som Centerpartiet och Moderaterna lade fram vid sammanträdet handlade om att fortsätta bedriva undervisning vid de berörda skolorna, trots att vi inte har personal som kan ge eleverna den undervisning de har rätt till, och C och M presenterade heller inte några hållbara lösningar på detta akuta problem.

Skulle vi ha gått på Centerpartiets och Moderaternas linje skulle vi medvetet ha kastat tärning om dessa elevers framtid och riskerat att skapa ett kunskapsmässigt B-lag i de berörda skolorna som skulle fått en sämre kvalitet på undervisningen än andra elever i kommunen.

I Vänsterpartiet Sandviken ser vi som vårt främsta och mest grundläggande uppdrag i Kunskapsnämnden att alla elever i kommunen ska få den utbildning de har rätt till. Sandviken och Gästrikland har sedan många år en låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomar. Vi menar att det bästa sättet att bryta detta negativa mönster är att ge alla elever en så bra undervisning som möjligt i en likvärdig skola, med hög kvalitet på undervisningen oavsett var i kommunen man bor, och rusta våra unga för en framtid där kompetens och kunskap är nyckeln till arbete.

Samtidigt finns mycket att kritisera kring Kunskapsnämndens agerande under våren och sommaren. Framför allt skulle vi ha fattat ett politiskt beslut om flytt av elever redan i våras. Oavsett hur den politiska majoriteten ser ut efter valet kommer vi i Vänsterpartiet Sandviken att arbeta för att det skapas rutiner i Kunskapsnämnden för hur liknande frågor ska hanteras, för att förhindra att den här olyckliga situationen upprepas, med fullt förståelig ilska och oro hos både föräldrar och elever. Vi kommer också att arbeta för att det skapas en bättre dialog med till exempel byaföreningar när så här stora frågor ligger på bordet.

Till sist är vi fundersamma kring hur Centerpartiet, som är en del av den politiska majoriteten i kommunen, helt plötsligt väljer att gå emot majoritetens gemensamma linje, utan att först avbryta det formella samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi förstår att C just nu gör allt för att fiska röster genom sitt uppenbart populistiska och ansvarslösa beteende i de aktuella skolfrågorna. Men är ett löfte om samarbete inte värt mer för Centerpartiet? Vi är också frågande till hur Moderaterna, som under lång tid har velat lägga ner byskolorna av ekonomiska skäl, även de kastar ut populistflötet och nu säger sig kämpa för byskolornas överlevnad.

I Vänsterpartiet Sandviken har vi inte svängdörrar på våra åsikter och vår syn på skola och landsbygd i kommunen. Vi kommer att fortsätta kämpa för en likvärdig skola med hög kvalitet på undervisningen och en levande landsbygd där byskolorna finns kvar.

Patric Nylén (V)

Vänsterpartiet Sandviken, ledamot i Kunskapsnämnden

Lillemor Mauritzdotter Nylén (V)

Vänsterpartiet Sandviken, kommunalråd i opposition

