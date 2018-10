Att åka med buss 3 till centrum tar en mindre evighet

Svar till ”Rolf Bussresenär": "Många försämringar för busslinje 3".

Ja, antalet turer med linje 3 behöver utökas. Skulle inte heller skada om turen drogs om igen enligt tidigare sträcka så bussen inte åker via Gavlehov. Lägg då i stället in vissa (extra) turer om dagen där bussen går via Gavlehov.

Att åka med buss 3 från Hille på morgonen tar en mindre evighet. Inte konstigt att folk som bor i Hille, Strömsbro och Stigslund tar bilen till stan när det tar 5–10 minuter med bil, och minst 25-30 minuter med buss.

Kan knappast tro att busschaufförerna inte tycker att detta är ett problem heller, att ständigt hamna efter i tidtabellen och möta irriterande resenärer.

jossE (Fd bussresenär)