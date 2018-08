Det varma vädret har fått många att minnas varma somrar.

Visst handlar det om väder, inte om klimat. Men att hävda att väder inte har med klimat att göra är bara stolligt, och tyder på häpnadsväckande kunskapsbrist. SD:s partiledare Åkesson är en av dem. Det visade hans tal.

Om man ska få en bild av klimatet, normalvädret, måste man följa vädret i ett område under en längre period. Man brukar titta på variationer under flera årtionden. Medeltemperaturen på norra halvklotet är högre än den har varit på åtminstone 2000 år. Alla med insikt är medvetna om att jordens klimat har blivit varmare och att det har gått mycket fort under det här seklet och förra seklet. Vädret kan naturligtvis variera. Det kan vara kallt och mycket snö eller närmare 50 plusgrader i Spanien.

Alla minns vi väl 4-6 december 1998. Då vi fick en och en halv meter på tre dagar. Somliga menade då att klimatet blivit kallare trots att det blivit varmare! Extremvädret kommer att visa sig på många olika sätt när klimatförändringarna blir mer och mer uppenbara. Det blir inte bara bränder och torka. Man kan upprepa en lögn så många gånger att folk till slut tror att det är sant. Det var en propagandaminister som sa det, har glömt hans namn.

Lasse Gärdeman

