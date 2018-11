Bye, bye Moderaterna

Er tid är förbi. Ni fick chansen, tog den inte, utan misslyckades totalt.

Det enda man kan säga positivt om er är att det asfalterats oerhört mycket i Gävle under de senaste åren. Men det är troligen sossarnas budget, som sett till detta. Så det sket sig där också.

Tänk om det varit lite kurage i Inger Källgren, då Åleskog kom och ville säga upp sig. Hon skulle naturligtvis ha sagt - "Det vill jag ha en skriftlig uppsägning, på imorgon", och då hade allt varit frid och fröjd.

Men upprinnelsen till Åleskogsaffären är Lars Beckmans övernaturliga twittrande. Om han tänkte igenom vad han skulle skriva och framför allt vilka konsekvenser detta får framöver, då kanske Åleskogsaffären inte blivit någon affär. Beckman har stora problem med sitt twittrande och skrivande. Han skriver långt före innan hjärnan har fattat vad han skriver om och sänder in detta till tidningar, twitter och facebook.

Tiden i fullmäktige handlar till största delen om att stirra in i facebook och twitter för Beckman. Detta har också resulterat i att han blivit inkallad till moderatledningen flera gånger och fått varningar och besked om eventuell uteslutning. Men han verkar inte fatta, men det har väljarna gjort, så Beckman har en stor del i de dåliga valsiffrorna. Blir Beckman kvar i M kommer M att sakta men säkert tyna bort.

Patrik Stenvard kan man kanske tycka synd om. Han fick helt plötsligt ta över ett nästan omöjligt ärende efter avhoppade Inger Källgren. Vad skulle han egentligen kunna göra? Välja mellan det höga lönetillägget på några miljoner eller hamna i tingsrätten och få betala lika mycket, eller kanske mer i skadestånd. Ingen lätt fråga att hantera. Och hur han än har gjort, så har det påverkat valsiffrorna även det.

Men Stenvard är fortfarande den som fått flest röster och det är han som skall ha den högsta befattningen inom Alliansen. Så har väljarna beslutat. Dock bör han ransonera bland alla sina uppdrag, sköta några till 100 procent och inte jaga alla upptänkliga arvoden.

Nu har man haft en valomgång i Moderatgruppen och där verkar Beckman ha kommit med förslaget att utesluta vissa personer, när man skall gå till val. Men, finns det inga stadgar för hur ett val skall gå till. Om det finns, så kan de uteslutna personerna visa upp dessa och få valet av ny Moderatledare underkänt. Man kan inte bara komma på ett möte och hitta på nya riktlinjer för hur ett val skall gå till. Sådana här dumheter drar också ner på valresultatet och förtroendet.

Nu har man valt en junior till kommunstyrelsens ordförande. Men tack och lov blev det inte så. Han får stå på tillväxt. Inte kan man ha en 23-åring som kommunstyrelsens ordförande – han är ju nätt och jämt torr bakom öronen. En sådan kvalificerad plats kräver en person med livserfarenhet och stort kontaktnät och detta får man knappast före 35 års ålder, ja, kanske över 40 år.

Bättre var det på Åke Gillströms tid. Då hade man förtroende för den som ledde kommunen.

Moderaterna pratar säkert om att föryngra och det skall man göra. Ta in nya förmågor, utbilda dessa, låta dem mogna och vara med under de erfarnas ledarskap. Men inte kasta in en 23-åring utan erfarenhet. Dumheter. Här försvann min röst till annat parti.

Det var modigt av C och L att lämna Alliansen men behövligt. Så illa som Moderaterna skött sig de senaste åren finns det ingen anledning till Allians och samarbete för L och C. Nu kommer troligen Moderaterna att tyna bort.

Många duktiga och erfarna personer har lämnat M de senaste åren och fler är på gång ut. Det är bara att lyckönska den nya konstellationen i kommunen och hoppas att de utvecklar Gävle till en bra stad att leva och bo i och en stad som ligger i framkant på det mesta. Inte minst i Företagsbarometern, där kommunen ligger på 245:e plats av Sveriges 293 kommuner, trots tre år med Moderaterna och Alliansen.

Utan Twitter