Det kallas ideologi och liknar fotboll: "Det är ändå hos ditt lag din kärlek och filosofi ligger"

Jag har under de senaste fyra åren haft en klar bild över var min röst den kommande valdagen ska hamna. Jag har engagerat mig i diverse debatter, insändare och detta under en anonym identitet. Just det sistnämnda fick mig att rannsaka mig själv. Varför hade jag behovet av att vara anonym?

Svaret kom till mig under 90 minuter på läktaren, då jag insåg att politik och fotboll är den samme. Som fotbollssupporter så följer du ditt lag, genom med och motvind. Det tillkommer spelare du mindre gillar, men det är ändå hos ditt lag din kärlek och filosofi ligger. Tränaren har en avgörande roll, men det är inte denne som avgör att din röst hamnar just där. Det är något djupare.

Inom politiken kallas detta ideologi. I dagens Sverige hoppar väljarna mellan ideologier som aldrig förr, detta går att likställa med en Bajensupporter som helt plötsligt hoppar över till Djurgårdens hejaklack enbart för att den nya tränaren i det laget har en ny spelstrategi som anses bättre utan att man egentligen vet om detta kommer leda till vinst i allsvenskan. Detta fenomen skulle aldrig hända. Men det gör det, inom politiken. Det är inte hos ”tränaren” det sitter, inte hos en enskild spelare eller en försäsongs spelstrategi. Det här är något djupare, inrotat som ingen ska kunna ta ifrån dig. Det handlar om vänster- och högerfotade, vad som känns rätt i din mage. Våga ändra dig. Jag hann göra det innan pipan blåste och det skulle ha varit försent.

Ändrat mig

