En ny anläggning i Valbo berör cirka 12 000 människor

Svar till Tomas Kuderman den 1 oktober: "Vår bakgrundsfakta bygger på åtskilliga markanalyser"

Tomas Kuderman, tack för inbjudan! Men, dessa undersökningar är vad jag vet allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. Varför inte ge tidningarna dessa uppgifter och att de offentliggör dessa?

Detta beslut om att bygga en infiltrationsanläggning mitt i Valbos hjärta angår cirka 12 000 människor som bor i Valbo – från Forsbacka i väster, via Överhärde till Hagaström i öster. Det är alltså av allmänt intresse att "utredningarna" läggs ut till allmänheten som berörs.

För övrigt kan jag som "icke expert" ge kommunens "experter" ett råd om att öka den naturliga infiltrationen från Gavleån som rinner intill Valboåsen, från ungefär i höjd med Sveden och till Gustafsbro där den bryter igenom åsen.

Åbrinkarna är i dag närmast vattentäta då de avlagringar som uppstår vid stillastående vatten täpper igen de "porer" som vattnet naturligt tränger in i åsen genom. Tidigare rann vatten snabbt så inga avlagringar uppstod.

Tipset är att röja bort all sly som växer på åns södra stränder (även på norra sidan) och antingen plöjer man upp åbrinkarna så vattnet ges en möjlighet att naturligt tränga in i åsen. Man plöjer då från kanske två meter under vattenytan till högsta vattenlinjen som i dag ligger mycket högre än den gjorde på exempelvis 1950-talet på grund av höjda och nya kraftverksdammar.

Det går också att borra hål i åsens bas under vattenytan så vatten infiltreras naturligt utan att dammar behöver byggas mitt i centrala Valbo. Det kan utföras med en på en pråm stående maskin med aggregat.

Walbobo

Läs också: Svar om vattenanläggning i Valbo: "Vår bakgrundsfakta bygger på åtskilliga markanalyser"

Läs också: Svar om vattenanläggning i Valbo: "Det borde finnas andra alternativ"