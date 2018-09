Flyktingar och invandrare har varit en ljusglimt för utsatta bygder i Norrland under de senaste åren. När Sverigedemokraterna vill stänga gränserna slår de inte bara mot krigsdrabbade medmänniskor utan också mot en ny chans för landsbygden.

När 200 flyktingar kom till Gysinge och Österfärnebo 2015 var det förstås en stor omställning, men det blev också en positiv injektion för våra samhällen. Den dagisutbyggnad vi stridit för blev äntligen av, busslinjer byggdes ut, butikerna fick ökade intäkter och idrottsklubben många nya spelare i alla lag. Vi lyckades också bra med integrationen, tack vara ideella krafter som ordnade språkcaféer, prova på -dagar för skidåkning och orientering, skänkte cyklar och mycket annat.

Självklart fanns det problem, men fördelarna övervägde. Samma resultat kan vi finna på många små orter i Sverige som fick nytt liv, nya jobb och som klarade integrationen betydligt bättre än storstäderna.

Tyvärr svängde politiken snabbt, gränserna stängdes och idag är det ytterst få som får komma in i Sverige. En invandring som under 2015 är kanske orimlig i längden, men att minska mottagandet med 90% är väldigt olyckligt. När vi hade hittat formerna för integrationen stängdes plötsligt förläggningen, och vi kastades tillbaka i landsbygdsproblematiken. Den nya bussen drogs in, en förskoleavdelning likaså och nu kämpar vi för vårt högstadium.

Sverigedemokraterna har varit skickliga på att locka väljare som är missnöjda med samhällsutvecklingen. Ökade klyftor mellan stad och land, långa vårdköer, eftersatta skolor och en ökad segregation är frågor som alla partier måste ta på mycket större allvar. Vi kan inte se att SD har några lösningar på dessa frågor och försöken att skylla samhällsutvecklingen på invandrare är helt befängda. Det kändes därför skönt att den största applåden vid politikerutfrågningen i Österfärnebo nyligen kom når någon i publiken avfärdade SD:s representant som försökte hävda att våra problem skulle lösas med minskad invandring.

När 200 flyktingar kom till Gysinge och Österfärnebo 2015 var det förstås en stor omställning, men det blev också en positiv injektion för våra samhällen.

De länder där högerextrema och nationalistiska partier har fått stort inflytande har i praktiken omöjliggjort en fördelning av flyktingar inom EU och bidragit till fokuseringen på stängda gränser. De frivilligorganisationer som tidigare hjälpte flyktingar till havs har tvingats bort av Italiens kustbevakning med EU:s goda minne. Det är en tragisk och farlig utveckling, både för de som flytt från krig och nu riskerar att drunkna, men även för allas vår framtid.

Sverige måste fortsätta att ha en öppen medmänsklig inställning till människor i nöd, och vi måste se utsatta människor som en resurs som kan vara med och bygga våra samhällen och göra det möjligt för hela Sverige att leva. Vi står beredda att stötta människor som vill komma till Österfärnebo och Gysinge och önskar att våra politiker gör det möjligt med en fortsatt flyktingmottagning och integration i hela Sverige.

Lars Igeland, Österfärnebo

Sophia Malm, Gysinge

LÄS fler insändare här:

► Bättre idrottshall i Storvik!

► "Rösta inte på antidemokratiska krafter"