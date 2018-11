"Förbättringarna" har gjort att allt färre Hillebor åker buss

Komplettering till "Rolf bussresenär": "Många försämringar för busslinje 3" .

”Förbättringarna” vid linje 3 har inneburit att den hållplats vid Coop Triangeln som byggdes om för inte ens ett par år sedan, nu helt tagits bort. Den hållplatsen utnyttjades flitigt av personer utan bil för att kunna handla på Coop. Indragningen har inneburit att avståndet till närmsta hållplats ökat till cirka 300 meter i uppförsbacke med ”dramaten” efter sig.

Beslutet att dra in hållplatsen är förståeligt eftersom läget var totalt trafikstörande. För ett antal år sedan trafikerades sträckan förbi hållplatsen av linje 11 från Åbyggeby och nyttjades ej eftersom det fanns en hållplats längs Forsbyvägen nära Coop.

Linje 11 körde via Stigslund till centrum utan att behöva korsa järnvägsövergången vid Triangeln. Den järnvägsövergång som krånglar allra mest och kan ibland förorsaka väntetider på upp till 7 minuter. Mer ändå tidvis.

Linje 3 gick vid denna tid genom Strömsbro via Näringen till centrum. Restid från Hille: 15 minuter. Ingen järnväg att passera. Nu började trafikplanerarna att agera. Linje 11 skulle byta rutt och dras via Strömsbro. Järnvägspassage nödvändig. Linje 3 skulle köra via Stigslund. Järnvägspassage nödvändig.

Från att ha haft två linjer som flutit bra skulle nu istället dessa passera denna sinkande övergång. Det händer ibland att man i köerna vid över gången kan se 3–4 bussar på en gång.

För att ytterligare ”förbättra” för linje 3-passagerarna har man sedan dessutom lagt linjesträckningen via Gavlehov och Sätra. Resulterande i att restiden nu istället är, i bästa fall, 25 minuter, men mera vanligt är 35 minuter, ibland mer. Detta beror bland annat på längre resväg, förseningar vid järnvägen samt ett ökat antal passagerare från Sätra. Dessa har ju redan linje 2 att åka med, men tar naturligtvis den buss som kommer först.

Dessa ”förbättringar” har inneburit att färre och färre Hillebor åker buss. Strävan från kommunen och X-trafik är väl att fler ska åka, eller?

Många pensionärer åker buss. Ett bra sätt att få dem till detta är god tillgänglighet. God tillgänglighet innebär relativt nära till hållplats. Vad gör lokaltrafiken? Det rakt motsatta! Drar in hållplatser!

Eller som i fallet linje 3. Hållplatsen vid Coop, som blev nödvändig vid linjeomläggningen, byggdes om för en tid sedan, eftersom den ansågs trafikfarlig, för att slutligen tas bort helt.

Så här kan man hålla på om man har gott om pengar, som Gävle Kommun verkar ha. De räcker säkert till att behålla Hille bibliotek också. Vad vet jag?

Lars, också en besviken och förundrad bussresenär