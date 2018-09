Grovt uttalande i SVT:s partiledardebatt av Åkesson

Jimmie Åkesson gjorde ett uttalande i partiledardebatten i SVT. " De är inte svenskar, de passar inte in i Sverige." Apropå människor med invandrarbakgrund och varför de inte får arbete. Sverigedemokraterna är inget vanligt parti med inte vanliga partiföreträdare. Deras största insats är att splittra människor. Bojkotta detta antidemokratiska parti!

What world needs now is love. A lot of love

