Hur hanteras egentligen personuppgifterna på vuxenpsykiatrin?

Öppet brev till Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Jag läser i tidningen hur du lättsamt berättar att du försökt övertala avgående verksamhetschef Elin Rosengren att stanna kvar på sin chefspost över psykiatrin. Kritiken mot hennes beordrande att föra olagliga register beskriver du som "skriverier".

Är det en sådan här lättsam syn ni har på lag och patientsäkerhet i högsta ledningen, eller är det dina privata åsikter som speglas?

Vidare har jag även en till fråga, nämligen: De patienter som har skyddad identitet och har sökt psykiatrisk vård, hur har deras uppgifter behandlats? Kan du vara säker på att de inte har röjts med samma lättja som övriga patienters uppgifter, eller är det så enkelt att du inte tycker det är intressant?

Patient

SVAR DIREKT:

Vi inom regionens hälso- och sjukvård arbetar i allt vi gör för att ge våra patienter en så säker, god och effektiv vård som möjligt.

Givetvis ska vi i all vår vård och omsorg följa lagar, förordningar och regionens värdegrund och jag beklagar om jag inte uttryckte detta tillräckligt tydligt i artikeltexten du refererar till. Elin Rosengren, verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin, är en kunnig, engagerad och ansvarstagande chef för en stor och viktig del av vår sjukvård och har mitt fulla förtroende i såväl detta som i sitt uppdrag i stort.

Jag är förstås tacksam när vi uppmärksammas på sådant vi brister i, genom våra interna säkerhetssystem och våra medarbetare, via patienter och närstående eller via andra vägar. Vi har ett uppdrag att hålla en hög patientsäkerhet, och patienternas integritet är en självklar del i detta arbete. Samtliga anställda skriver under ett individuellt sekretessavtal, vid sidan av de IT-mässiga och organisatoriska säkerhetsrutiner vi har.

Tillsammans med våra jurister, medarbetare och chefer har vi på nytt sett över rutinerna för patientdatahanteringen, bland annat på vuxenpsykiatrin, så att patienterna kan känna sig trygga i att känslig information hanteras på ett säkert sätt.

Du är välkommen att kontakta mig för en fortsatt dialog om du vill.

Johan Kaarme, bitr Hälso- och sjukvårdsdirektör”

