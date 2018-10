Hur mycket är IP Onlys löften värda?

För ett år sedan bestred jag en faktura från IP Only-fiber. Orsak: De hade inte fullföljt sitt avtal att återställa uppgrävda vägar i området. OBS: Gäller ej grävning på vår tomt.

Enligt svar från IP Only 19/12 2017 är deras avtal om återställande av grävarbetet gjort med Hagavägens vägförening. Enligt ordföranden har IP Only lovat att återställa Hagavägen (avgrävd på elva ställen) senast våren 2018.

I dag den 25/9 2018 är vägen ej åtgärdad, och snart har vi vintern här, och då går det inte att åtgärda vägen.

Slutsats: IP Only har inget intresse eller ekonomi att fullfölja sina åtagande.

Sven Petersson, Hamrångefjärden

Svar:

Först och främst så vill jag vara tydlig med att vi har en sund ekonomi med starka ägare. Vi byggde mest av alla fiberaktörer på landsbygden under 2017 och kommer göra det även 2018. Nästa år kommer vi att bygga mer än vi någonsin har gjort. Vi är etablerade i närmare hundra kommuner i Sverige, men i just detta område har återställningen tagit lång tid, vilket vi beklagar. Återställningen i Bergby, Hamrånge och Norrsundet kommer vara klar under oktober vilket vi kommunicerat till representanter från respektive vägförening.

Niclas Karnhill, presschef på IP-Only