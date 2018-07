Katten Strumpan gör mig hoppfull

Min kära tidigare granne berättade om sin bekantas katt Strumpan. Det är en svart katt med vita tassar. Strumpan och min granne fattade tycke om varandra.

Nu tänkte han nog skaffa en egen katt det skulle göra det mer trivsamt hemmavid. Kanske kan jag göra lite färre långa semesterflygningar men ändå må bättre berättade min granne.En vecka tidigare hade vi sett en kort dokumentär om “Plan B”. Det är elva engelska medborgare som tar deras regering inför rätta. Sverige fick en klimatlag i år och England har haft en klimatlag sedan 2008. Men Englands regeringar har hittills inte levt upp till klimatlagen om att undvika allvarlig skada för mänskligt välstånd nu och i framtiden.

Den yngsta i målet mot regeringen är 9 år och den äldsta är 79 år. Rabbin Jeffrey Newman en av de målsägande läser från Pirkei Avot:“Det är inte din uppgift att slutföra uppgiften. Men du är inte fri att negligera den.”Rabbi Jeffrey Newman tyckte citatet passade så bra om klimatkrisen. Jag blir på gott mod av citatet. Alla har en möjlighet att göra något för klimatet och alla har ett eget ansvar.

Själv har jag gått med i den ideella gräsrotsrörelsen Citizens’ Climate Lobby. Vi vill skapa den politiska viljan för att minska klimatutsläppen och vi arbetar med ett förslag för omställning, en stadigt stigande avgift på klimatutsläpp.Ett till bra citat om förändring från Rabbi Jeffrey Newman är särskilt vackert på det engelska språket:“Power is not of the individual. Power is only of people working in concert together.”

Martin Arnsten