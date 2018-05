Min dotter fick inte låna toaletten på Waynes i Gävle – trots att det var akut

Jag förstår policyn att toaletter endast är till för gäster men...När jag och min dotter kommer gående och hon blir akut kissnödig, och vi precis står utanför ett kafé som jag gynnat säkert 100 gånger, vi har gått dit efter våra barns skolavslutning varje år ( Wayne's vid Drottninggatan 4) sen jag flyttade till Gävle och följande händer:- Mamma, jag är kissnödig.- Jamen vi går in här, du vet var toaletten är.Min dotter är blyg och vill inte gå genom lokalen, så vi går ner till kortsidan. Hon läser på skylten att det är endast för gäster medan hon trampar. - ja, men jag går och frågar. Det går säkert bra.Sagt och gjort, tar dotter i handen och frågar.- Snälla kan hon få låna toaletten, det är akut.Ett surt nej, det är endast för gäster fick vi. Blir lite chockade och rusar vidare till O'Learys, där personalen glatt säger, naturligtvis, och visar oss till rätta.

Blir lite arg medan jag står och väntar. Jag går tillbaka till Wayne's och säger:

"Ni har precis förlorat en stamkund", och berättar varför.Får till svar att hade du frågat på en gång så hade hon fått låna toaletten. Jag förklara att vi såg skylten och gick tillbaka och frågade.Får ett mycket surt svar att det kunde ju inte de veta? Vet inte vad de menade med det.Säger igen att, ja mig har ni i alla fall förlorat som kund. Jag får ett mycket nonchalant svar tillbaks att - Det är sånt som händer.Som sagt jag förstår policyn, men det var ett barn det handlade om. Vi har allihop gynnat dem i flera år. Jag kan tillägga att det är första gången jag gnäller offentligt.

Katarina Friberg

Svar:

Vill börja med att beklaga det som har hänt och tack för du upplyser oss om detta. Men det finns alltid två olika versioner av det hela och jag (ägaren till stället samt var jag som bemötte henne) ska ge min min version och en liten förklaring om hur det är att ha ett företag.

Jag tog över det här stället i april 2017. Jag har inget med den förre ägaren att göra, vi driver stället på olika sätt. Vår toalett har varit känd bland Gävlefolket, ”där kan man gå gratis”, detta skapade kunder som klagade på vår ofräscha toalett, fast vi har som rutin att städa den varannan timme. Så vi beslutade oss efter vattenskadan att renovera vår toalett för mycket pengar samt sätta kodlås. Allt kostar pengar, från tvål till personalkostnad som är där och städar och så vidare. Ska tillägga att polis varnat för droger på offentliga toaletter och mycket skadegörelse skedde på vår toalett också.

Vi låter alltid barn och äldre låna vår toalett oavsett om de handlat eller ej. Men vi är väl värda respekt också, vi som jobbar i den här branschen?

Just denna situation när en vuxen mamma skickar in sitt barn ensam till oss för att gå på toaletten (dörren närmast toaletten) istället för, i mitt tycke ta ansvar och komma in med sin dotter och fråga respektfullt om de får låna toaletten. Vi låter alltid barn och äldre låna vår toalett oavsett om de handlat eller ej. Men vi är väl värda respekt också, vi som jobbar i den här branschen?

Hon går sedan runt (utanför) vår uteservering för att det ska se ut som de kommer in vänligt och frågar för att lura oss. Bemötandet hon fick, var från mig ordagrant ”Ni hade absolut fått låna toaletten, men eftersom ni inte frågade oss först och visade respekt, så får ni samma behandling tillbaka”.

Samt kan jag tycka, Man är för snål för att betala en femma på Gallerian nian för att gå på toa, men ska gå gratis hos oss. Är inte detta fel tycker ni?

Sen jag har tagit över har vi alltid varit respektfulla mot våra gäster med ett gott bemötande, men vi är människor också, vi vill ha respekt också.

Att handla någonstans ger dig ej bara rättigheter, utan det finns vissa koder vi behöver följa och respektera våra medmänniskor och personal inom denna bransch, den är väldigt slitsam.

Hoppas detta räcker som svar och att ni kan se det lite från vår sida också. Svarar gärna på fler frågor. Med vänlig hälsning,

Hevend Hajo Franchisetagare Waynes Drottninggatan 4 Gävle

Situationen har också diskuterats på Wayne´s Coffees Facebooksida, där man kan läsa mer.

