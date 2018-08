"Nu ger jag upp att hålla tummarna till kramp för Gefle IF"

Jag ger upp Gefle If nu. Detta av två anledningar. 1. ett urkass spel. 2. att bilda aktiebolag av en ideell idrottsförening. Med syftet ”att skydda juniorverksamheten. Och att nå Allsvenskan på 5 år”. Struntprat! Vill man nå finrummet, Allsvenskan, då gör man det, då jobbar man stenhårt för det och hjälps åt.

Så länge som det finns alltför många egon och så länge som Gefle IF ger bort spelare, i synnerhet till konkurrenter, fortfarande säljer spelare mitt under säsong och alltför lätt låter tränare gå, så blir så klart resultatet och tabellplaceringen därefter.

2-5 mot Frej visar enbart, att botten är nådd. Det är 93 år sedan Gefle IF tog SM-guld, 1925. Brynäs kan, SAIK kan, Bollnäs, Edsbyn och andra bruksorter, småorter kan ta SM-guld i sina idrotter. Så varför, varför inte Gefle IF?! Idag var det väl lite ”motivation slår klass”, som Tommy Sandlin sa. Gefle IF ska vara betydligt bättre.

Lena Palm