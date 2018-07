Patrik Stenvard: Vi vill ha mer blandade stadsdelar

Svar till Hyresgäst som önskar svar (10/7)

Vi moderater tror på valfrihet och mångfald och detta gäller även ditt boende. Därför vill vi att det ska finnas en variation av boendeformer i våra stadsdelar. Det innebär att vi gärna ser att det finns såväl bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter. Vi vill också att det ska finnas olika hyresvärdar att välja mellan, vilket vi tror är bra för valfriheten och mångfalden. Vi kan konstatera att allmännyttan varit väldigt dominant i vissa stadsdelar och vi vill därför skapa denna mångfald genom att sälja delar av beståndet. Samtidigt ser vi gärna att allmännyttan bygger i andra områden där de idag inte finns.

Genom att vi får blandade stadsdelar så skapas bättre förutsättningar för integration men det innebär inte att du måste flytta, men det kanske är så att du framöver ges möjlighet att köpa din egna lägenhet i samma område som du idag hyr en lägenhet.

För att fler ska ges möjlighet att äga sitt boende så vill vi se över möjligheten att införa hyrköp av lägenheter i Gävle, detta innebär att du under en tidsperiod betalar in till ditt eget sparande via hyran som gör att du efter några år har ett kapital till att köpa din egen lägenhet.

Jag hoppas att du fått en bättre bild av vad vi moderater vill göra för att göra Gävle bättre för gävleborna.

Patrik Stenvard (M)

Kommunalråd