Sexuella trakasserier inom kommunal verksamhet i Hofors – inget görs

I Hofors trakasseras de anställda av enhetschef. Chefen fråntogs sitt personalansvar, men är nu åter i tjänst, medan de som anmält sägs upp eller trakasseras på annat sätt.

Arbetsmiljön har under en längre tid varit under all kritik, men inget har gjorts för att komma tillrätta med problemen, trots påtryckningar från anställda. Det handlar om sexuella trakasserier, mobbing, rasistiska uttalanden och andra former av kränkande särbehandling. Veckor, månader går utan att det görs något åt den dåliga arbetsmiljön.

Varför? kan man fråga sig. Hur svårt kan det vara (för ledningen/cheferna) att öppna munnen och starta en dialog angående det rådande klimatet, varför denna feghet? Är det verkligen uppsägningar och ännu mer trakasserier de anställda ska förvänta sig att möta om de gör det enda rätta och anmäler kränkningar av olika slag?

Till saken hör att denna arbetsplats har varit i blåsväder tidigare på grund av dålig arbetsmiljö, men återigen sopas det obehagliga under mattan och tystnadskulturens problematik viftas bort. Snart är de obekväma kollegorna borta, de som vågade anmäla, de som gjorde allt rätt men ändå inte fick stöd och enhetschefen kan fortsätta trakassera och mobba sina medarbetare.

Förbannad Hoforsbo

Svar:

I Hofors kommun accepteras inte någon form av kränkande särbehandling. Vi ansvarar alla för att bidra till en god arbetsmiljö och efterleva vår värdegrund. Verksamheterna ska arbeta systematiskt för att förebygga uppkomsten av kränkande särbehandling. Om det ändå uppstår och arbetsgivaren får kännedom om upplevd kränkande särbehandling, hanteras detta och åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa.

Pernilla Bredin

HR-chef, Hofors kommun

